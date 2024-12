《柯南》鐵粉站出來！倉木麻衣2月登台連唱2天　偶像始祖近藤真彥接棒

記者吳睿慈/綜合報導

睽違五年,傳奇歌姬倉木麻衣超級想念台灣!即將於2025年2月15日及16日於Zepp New Taipei舉行演唱會,難忘台灣非常溫暖、熱情以及支持都讓她感動不已的倉木麻衣表示「我現在已經迫不及待,期待和大家一起成為一體。」同樣是傳奇的日本偶像始祖近藤真彥也宣布2025年3月要來台開唱,他與相交超過40年的知己野村義男3月1日、2日將於台北花漾展演空間舉行「MASAHIKO&YOSHIO in 台灣2025」,門票預計在14日上午11點於遠大售票系統開票。

▲倉木麻衣2025年2月登台連唱2天。(圖/華貴娛樂提供)



倉木麻衣回憶起之前的台灣行程,她提到參加粉絲活動時,無論是日本或其他亞洲地區的粉絲都彷彿成為一家人,演出現場的合唱更讓她印象深刻。她也提到在吳建恆的電視節目一起探訪茶店、冰品店,還去了夜市甚至到廟宇拍攝及感受街頭文化,這些回憶對她來說彌足珍貴。她除了期待在演唱會上帶來精彩表演,也希望能再次感受台灣的城市氛圍。她特別提到,一款她命名為「蓬鬆的白色天使麵包(天使蛋糕)」的台灣美食,是她每次來訪必嘗的佳餚,當然這次也不例外。

她向台灣粉絲表達了深深的感謝:「Thank you all for support and loving. Let’s dance and sing together! I hope you have a wonderful time.」她期待與台灣粉絲再度相見,「2025倉木麻衣25周年 LIVE PROJECT " Be alright!" ASIA TOUR IN TAIPEI」將於2月15、16日兩天在Zepp New Taipei舉行,票價為新台幣4200、3800元等兩種,相關售票詳情請鎖定華貴娛樂官方社群媒體專頁。

▲近藤真彥與好友野村義男一起來台開唱。(圖/重星音樂娛樂提供)



另一方面,「偶像始祖」近藤真彥此次第3次來台,不僅很期待見到來看演唱會的台灣粉絲,直說:「最想逛夜市、吃小吃。」他22年前曾為朋友的飾品店來台站台,當時許下來台開演唱會的承諾,對台灣的印象是東西很好吃,明年第3次來台灣,他說:「希望有機會可以到夜市走走,吃吃小吃。」這次除演唱會外,近藤真彥為回饋日本Fan Club的粉絲,還會與報名參加的會員一起聚餐,近藤真彥開心地說:「以往從來沒有機會跟Fan Club的粉絲有這樣近距離的互動 ,所以非常期待,我想可以的話,會跟大家分享一些私下有趣的事情。」

「MASAHIKO&YOSHIO in 台灣 2025」將在12月14日早上11點開始在Ticket Plus遠大售票系統售票,演出時間是2025年3月1日、2日,演出地點在台北花樣展演中心HANA SPACE,均一票價為3500元,相關售票訊息可洽詢官方社群。