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《柯南》鐵粉站出來！倉木麻衣2月登台連唱2天　偶像始祖近藤真彥接棒

記者吳睿慈／綜合報導

睽違五年，傳奇歌姬倉木麻衣超級想念台灣！即將於2025年2月15日及16日於Zepp New Taipei舉行演唱會，難忘台灣非常溫暖、熱情以及支持都讓她感動不已的倉木麻衣表示「我現在已經迫不及待，期待和大家一起成為一體。」同樣是傳奇的日本偶像始祖近藤真彥也宣布2025年3月要來台開唱，他與相交超過40年的知己野村義男3月1日、2日將於台北花漾展演空間舉行「MASAHIKO&YOSHIO in 台灣2025」，門票預計在14日上午11點於遠大售票系統開票。

▲倉木麻衣2025年2月登台連唱2天。（圖／華貴娛樂提供）

▲倉木麻衣2025年2月登台連唱2天。（圖／華貴娛樂提供）

倉木麻衣回憶起之前的台灣行程，她提到參加粉絲活動時，無論是日本或其他亞洲地區的粉絲都彷彿成為一家人，演出現場的合唱更讓她印象深刻。她也提到在吳建恆的電視節目一起探訪茶店、冰品店，還去了夜市甚至到廟宇拍攝及感受街頭文化，這些回憶對她來說彌足珍貴。她除了期待在演唱會上帶來精彩表演，也希望能再次感受台灣的城市氛圍。她特別提到，一款她命名為「蓬鬆的白色天使麵包（天使蛋糕）」的台灣美食，是她每次來訪必嘗的佳餚，當然這次也不例外。

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她向台灣粉絲表達了深深的感謝：「Thank you all for support and loving. Let’s dance and sing together! I hope you have a wonderful time.」她期待與台灣粉絲再度相見，「2025倉木麻衣25周年 LIVE PROJECT " Be alright!" ASIA TOUR IN TAIPEI」將於2月15、16日兩天在Zepp New Taipei舉行，票價為新台幣4200、3800元等兩種，相關售票詳情請鎖定華貴娛樂官方社群媒體專頁。

▲▼近藤真彥與好友。（圖／重星音樂娛樂提供）

▲近藤真彥與好友野村義男一起來台開唱。（圖／重星音樂娛樂提供）

另一方面，「偶像始祖」近藤真彥此次第3次來台，不僅很期待見到來看演唱會的台灣粉絲，直說：「最想逛夜市、吃小吃。」他22年前曾為朋友的飾品店來台站台，當時許下來台開演唱會的承諾，對台灣的印象是東西很好吃，明年第3次來台灣，他說：「希望有機會可以到夜市走走，吃吃小吃。」這次除演唱會外，近藤真彥為回饋日本Fan Club的粉絲，還會與報名參加的會員一起聚餐，近藤真彥開心地說：「以往從來沒有機會跟Fan Club的粉絲有這樣近距離的互動 ，所以非常期待，我想可以的話，會跟大家分享一些私下有趣的事情。」

「MASAHIKO&YOSHIO in 台灣 2025」將在12月14日早上11點開始在Ticket Plus遠大售票系統售票，演出時間是2025年3月1日、2日，演出地點在台北花樣展演中心HANA SPACE，均一票價為3500元，相關售票訊息可洽詢官方社群。

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近藤真彥, 野村義男, 倉木麻衣

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