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《白雪公主》預告登場！倒讚數破百萬　網友仍挺壞皇后

真人版《白雪公主》電影，瑞秋曾格勒在片中大展歌喉，還將力抗壞皇后蓋兒加朵。（圖／翻攝自Disney YouTube)

▲真人版《白雪公主》電影，瑞秋曾格勒在片中大展歌喉，還將力抗壞皇后蓋兒加朵。（圖／翻攝自Disney YouTube）

圖文／CTWANT

迪士尼明年3月下旬要在全球各地盛大上映的真人版《白雪公主》電影，今年8月釋出預告片，至今已累積逾1100萬次點閱率，沒想到連倒讚數也突破100萬！迪士尼這次罕見沒有關閉評論區，讓不少網友把握機會發表自己意見，甚至直呼是演白雪公主的瑞秋曾格勒，美貌難以和飾演壞皇后的蓋兒加朵（Gal Gadot）抗衡。

瑞秋曾格勒飾演白雪公主。（圖／翻攝自Disney YouTube)

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▲瑞秋曾格勒飾演白雪公主。（圖／翻攝自Disney YouTube）

真人版《白雪公主》預告，可以見到主角瑞秋曾格勒在片中大展歌喉，還將力抗壞皇后蓋兒加朵，瑞秋曾格勒詮釋不同的「白雪公主」即將登上大銀幕，未料預告從8月曝光，上架不到半年，已經累積1124萬觀看次數，而按讚數僅有10萬，倒讚數則已突破100萬。

由於迪士尼並未關閉留言功能，讓不少網友有機會發表自己的意見，像是有網友表示，「迪士尼在這部片最大的成就，就是開放評論、迪士尼花了這麼多錢，讓所有網民能夠聚在一起實在是太讚了、我的手腕現在因為狂按評論讚而痠痛、評論區比預告片更有趣」。

真人版《白雪公主》電影，瑞秋曾格勒在片中大展歌喉，還將力抗壞皇后蓋兒加朵。（圖／翻攝自Disney YouTube)

▲真人版《白雪公主》電影，瑞秋曾格勒在片中大展歌喉，還將力抗壞皇后蓋兒加朵。（圖／翻攝自Disney YouTube）

除此之外，有許多網友認為飾演壞皇后的蓋兒加朵十分漂亮，甚至嘲諷表示，「壞皇后問『誰是世界上最漂亮的人？』而魔鏡回完『你！』後就可以全劇終了」，另外，還有網友更狠毒表示，「白雪公主表示『我不需要男人』，王子可以回說『那就好，我是為了你的繼母而來的』」。

還有人則直呼，「第一部白雪公主電影拯救了迪士尼；第二部毀了迪士尼」，甚至有人看完預告直接揚言「不會花錢入場觀影」，透露自己寧可花1個小時看評論，「也不會花那麼多時間看真正的電影」。

許多網友認為飾演壞皇后的蓋兒加朵十分漂亮。（圖／翻攝自Disney YouTube)

▲許多網友認為飾演壞皇后的蓋兒加朵十分漂亮。（圖／翻攝自Disney YouTube）

事實上，迪士尼近年來好幾部經典動畫的真人版，將劇情或是人物設定做了大幅更動，引發忠於「原著」的觀眾難以接受。如今新版《白雪公主》還未上映就已引發爭議，由於年紀輕輕的金球獎影后瑞秋曾格勒，扮演這位經典的公主，本身是拉丁裔的她並沒有白皙膚色，引發外界認為迪士尼過於「政治正確」的批評，不過也有網友認為，瑞秋曾格勒的強項在於歌喉不俗，雖然美貌比起飾演壞皇后的蓋兒加朵有落差，但在歌聲上面要壓下蓋兒應是輕而易舉。

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