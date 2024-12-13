金馬影帝市場買菜被叫「市民劉先生」　導演看中劉青雲搭A貨許光漢

記者蕭采薇／台北報導

金馬影帝劉青雲主演的港片《爸爸》，飾演一夜之間失去美滿家庭的爸爸。導演翁子光透露當初堅持一定要找劉青雲主演《爸爸》，是源自於看到他過年上街買菜受訪時化身「巿民劉先生」的新聞，翁子光說：「當時青雲反應就像個普通巿民，令我不得不佩服，他具有一種民間智慧，就是電影《爸爸》需要的生活智慧。」

▲劉青雲（後排左起）與蘇文濤、谷祖琳和熊諾頤（前）在《爸爸》中飾演一家人。（圖／甲上娛樂提供）

導演翁子光受2010年「荃灣享和街弒母殺妹案」啟發，找來金馬影帝及三屆香港電影金像獎影帝的劉青雲。劇情聚焦於這位爸爸在案件前後的生活差異與心理複雜變化，倖存下來的父親要如何面對後續的無盡傷痛。



戲外劉青雲與結婚26年的郭藹明是演藝圈著名模範夫妻，不只一次公開表示不生小孩，理由是：「朋友都跟我說，生個小孩能讓夫妻關係更緊密，如果我們的夫妻關係已經非常親密，那就不用生小孩了。」十足寵妻魔人。

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▲劉青雲在電影《爸爸》中飾演一個普通的茶餐廳老闆。（圖／甲上娛樂提供）

他更因為太常幫老婆去市場買菜，還因為買菜時受訪被稱「市民劉先生」的影片，親民形象深植人心，而導演翁子光也認為由劉青雲來詮釋《爸爸》最適合不過：「大家都知道他從來不是一個爸爸的形象，反而是獨來獨往的感覺，如果由他演出一個孤獨、情感壓抑的爸爸會不會更適合呢？」



片中飾演劉青雲兒子的18歲新演員蘇文濤從未演過戲，初登大銀幕表現可圈可點，從青少年的倔強叛逆到最後釀成大禍的無助徬徨，堪稱電影圈寶藏男孩，導演甚至開玩笑形容蘇文濤是「A貨許光漢」。

▲18歲新演員蘇文濤在《爸爸》中飾演劉青雲兒子，初登大銀幕。（圖／甲上娛樂提供）

回憶挖掘這塊璞玉的過程，導演表示相當有趣，當初試鏡超過100位演員和素人，一直沒找到合適人選，最後有同事拿了朋友兒子的照片給導演看，「我第一眼就覺得他很貼近我心目中『兒子』的形象，眼神好真誠，沒有畏懼，青澀卻充滿想法。」

▲導演翁子光認為劉青雲是主演《爸爸》的不二人選。（圖／甲上娛樂提供）

《爸爸》劇情描述失去了家人的阮永年（劉青雲飾）如常回到茶餐廳開店，讓自己感覺一切依舊，他活在回憶的日常裡，彷彿那一夜從未將一切吞噬。血緣的摰親奪走了生命的摯愛，永年既無法憎恨生者，更無法忘記逝者。這段父子關係會否迎來長夜盡頭，《爸爸》2025年1月3日將在全台上映。