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潤娥不主持了！10年《MBC歌謠大祭典》最長壽MC卸任　畢業感言曝光

文／妞新聞

精緻美貌、小鹿般清澈雙眼加上天使笑容，少女時代成員「潤娥（林潤妸）」一出道就受封國民理想型，之後跨足戲劇圈也交出漂亮成績單，以韓劇《你是我的命運》、《愛情雨》、《THE K2》、《黑話律師》、《歡迎來到王之國》、電影《共助》等打下一片江山，演歌雙棲的她，主持功力也是公認的穩健出眾。

全方位女神放下「主持棒」！

《MBC歌謠大祭典》最長壽MC畢業

 
 
 
 
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繼青龍電影獎「青龍的女人」影壇大前輩金憓秀、30年戰績光榮卸任後，在《MBC歌謠大祭典》堅守10年的潤娥也正式宣佈畢業啦！潤娥自2015年開始就接下歌謠大祭典的主持棒，每一年、每一刻準時在12月31日站上舞台與全球粉絲一同迎向隔年，就算搭檔不一樣，潤娥也一直都在，是全民公認的「歌謠大祭典最長壽MC」。

9大經典主持美麗瞬間留存

女神卸任真心話曝光

▲潤娥自2015年開始就接下歌謠大祭典的主持棒。（圖／IG@izitmag_，下同）

不管行程多忙，《MBC歌謠大祭典》為MBC每年年末的KPOP年度盛事，搖身一變成為主持人的潤娥，憑藉優秀的主持技巧加上零死角美貌，每一年都是典禮的亮點之一，今年將成為她最後一場擔綱MC的典禮，集結10年來的主持裝扮，全網大呼：「驚人美貌10年不變。」

潤娥也透過媒體發表畢業感言，她表示：「10年象徵的意義很大，在這些時光裡能夠一起度過，對我來說是別具深意的時間」，同時也感謝一直以來觀眾的支持，喊話「2024年卸任場」也請大家多多支持，必須一起歡送女神的吧！

【延伸閱讀】

30年青龍女神金憓秀不幹了！9套高辣紅毯禮服回顧，私約「宋慧喬」出遊網傻：很熟？

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Niusnews妞新聞, MBC歌謠大祭典, 少女時代, 潤娥

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