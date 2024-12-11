都50歲了！林志穎、林志玲、謝金燕、香蕉哥哥...網驚：吃防腐劑嗎

▲今年剛好滿50歲的超凍齡明星。(圖／取自 jimmylin IG、alyssachia、jeanniehsieh___bbb、鍾漢良 微博、香蕉哥哥 FB粉絲團)

圖文／CTWANT

近期因為林志穎、林志玲出席周杰倫演唱會頻頻登上熱搜，網友笑說是取名為「林志X」的人都比較不會老嗎？而且小炫風林志穎跟林志玲還都是1974年，今年剛好滿50歲的超凍齡明星有夠誇張！這篇小編還要帶你一起來看那些同為1974年出生的凍齡明星有哪些？

不可思議的50歲明星：林志穎

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平時明星照片難免都會套一些濾鏡，但林志穎在演唱會上被許多粉絲原圖直接PO上網，大家都說小時候看林志穎就長這樣，怎麼自己看起來已經像是林志穎的叔叔、阿姨輩，林志穎還是長得跟小炫風時期一樣，而且眼神、眉宇間依舊充滿少年感，真的是太神奇了！

不可思議的50歲明星：林志玲

永遠的志玲姊姊魅力依舊，在大螢幕前還是那麼漂亮、有氣質，而且身材、皮膚依舊維持得非常好，臉部完全沒有老態痕跡，相信凍齡的背後一定是非常自律。但志玲姊姊也曾公開會靠醫美來協助，在飲食方面則是少量多餐，盡量維持原型食物、避開甜食、高熱量、精緻澱粉等食物，多以擁有豐富膳食纖為又低熱量的蔬菜為主。

不可思議的50歲明星：賈靜雯

跟志玲姐姐一樣是女神等級的賈靜雯還曾因凍齡美貌登上外國媒體引發話題，賈靜雯透露自己平時就十分養身而且也會跟著老公修杰楷一起運動，至今依舊維持超級好。

不可思議的50歲明星：謝金燕

姊姊謝金燕是超級自律狂，而且每天都會照鏡子看自己的狀態有沒有合格，方便隨時調整，尤其姊姊非常著重腹肌訓練，她的身材跟20歲女生相比絕對不會輸，她也不吝嗇時常大秀好身材，真的是要設成桌布來激勵自己！

不可思議的50歲明星：鍾漢良

鍾漢良當年可是「小太陽」，並以一曲〈OREA〉走紅，近年因演出電視劇《何以笙簫默》、《孤芳不自賞》翻紅，鍾漢良的狀態也是讓許多粉絲嘖嘖稱奇，他自己曾漏透保養無他法，就是健康吃、勤運動，通常早上起床後他就會跑10公里。

▲鍾漢良於90年代出道。(圖：取自 鍾漢良 微博)

不可思議的50歲明星：香蕉哥哥

香蕉哥哥當時經蘋果姐姐介紹而進入東森幼幼台，為YOYO家族唯一仍然在線上的初期成員，也被網友稱作不老傳奇，還有人說70年代的明星是不是都施了「不老魔法」，香蕉哥哥也曾小說凍齡秘訣就是「靠塗抹孩子的微笑」來當保養品，體力方面則是靠自律運動來維持。

▲網友戲稱香蕉哥哥靠「吃小孩」凍齡。(圖：取自 香蕉哥哥 FB粉絲團)

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