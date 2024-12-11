閻奕格站上香港迪士尼開唱！　變身公主超浪漫...男友也在場　

記者蔡琛儀／台北報導

閻奕格去年受邀演唱迪士尼《小美人魚》主題曲〈嚮往的世界〉，上週末連續兩日，閻奕格再度參與香港迪士尼耶誕系列活動「A Disney Christmas」，登上「迪士尼音樂Live」舞台，於迪士尼城堡前開唱，讓她興奮表示：「真的超夢幻，就像迪士尼給大家的感覺願望都會實現（Dreams come true）。」

▲閻奕格登香港迪士尼開唱。（圖／閻奕格提供）

閻奕格在演出中獻唱6首迪士尼與耶誕節經典歌曲，並特別改編〈嚮往的世界〉，同時帶來中英文版本，讓大家一飽耳福。此外，她也在服裝上加上巧思，致敬迪士尼經典電影《灰姑娘》、《小美人魚》、《美女與野獸》和《長髮公主》等4位公主，造型超唯美。

[廣告]請繼續往下閱讀...

閻奕格從小看迪士尼動畫和電影長大，對香港迪士尼也不陌生，更分享自己的必玩清單，「因為我很喜歡刺激的遊樂設施，一定要推薦星戰極速穿梭（HYPERSPACE MOUNTAIN） ，在只有星光和霓虹燈的黑暗中搭雲霄飛車很刺激。」她也大推《獅子王》音樂短劇和煙火秀《迪士尼星夢光影之旅》，大讚音樂劇無論硬體和演員都相當到位，宛如置身百老匯一般；而20分鐘的煙火秀更是讓她看得目不轉睛，直呼：「真的是聽覺和視覺的雙重饗宴。」

▲▼閻奕格服裝向迪士尼公主致敬。（圖／閻奕格提供）

不過這次回到香港演出，閻奕格因為爸媽剛好都有工作無法前來，但弟弟特別為她空出一天，男友W先生也抽空飛去支持，讓她覺得很溫馨，「在迪士尼過聖誕，超級浪漫、超級夢幻的聖誕節。」以往過年都在工作中渡過的閻奕格，今年也不例外，但相當重視耶誕節的她，在結束前兩年高強度的工作後，趁機和W先生一起旅行渡過兩人時光，「因為逢年過節我幾乎都在工作中度過，真的很感謝他體諒。」今年耶誕節，忙碌的兩人計劃一起吃頓飯度過。

而閻奕格今年將在東北部陪伴大家一起跨年，她今年參演改編自李安經典電影的《囍宴》音樂劇，結束首輪北高巡迴，她也向歌迷喊話，「如果大家持續敲碗，應該有機會加場喔！」回顧過去一年，閻奕格相當驚訝粉絲們想再聽她的Podcast節目《J格來尬聊》，開心表示或許明年可以再來重啟Podcast。