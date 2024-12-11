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亞洲第一人！五月天砸2.5億前進澳洲體育場「泰勒絲、Coldplay也唱過」

記者蔡琛儀／台北報導

五月天5525「回到那一天」25週年巡迴演唱會去年從台中跨年起跑，年底也將在桃園陪伴大家迎接2025年，而他們今（11日）也宣布將6度造訪澳洲，於明年2月22日在雪梨的Accor Stadium（澳洲體育場、雅高體育場）舉辦，該體育場曾是雪梨奧運主場館之一，可容納4.5萬人，包括天團酷玩樂團、天后泰勒絲、愛黛兒也曾在此開唱，五月天則是首位站上此地演出的亞洲歌手。

▲▼五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會澳洲站將在Accor Stadium舉辦。（圖／相信音樂提供）

▲五月天將成為首組在澳洲體育場開唱的亞洲藝人。（圖／相信音樂提供）

五月天也表示很開心再次來到澳洲團聚，將帶來「別開生面」、「別具特色」、「別具意義」的三「別」演唱會，他們說：「不管你是第幾次來看五月天，或是第一次來看五月天，都希望你帶著你最重要的人，一起來屬於你和五月天創造新回憶。」

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屆時不僅13000片巨型LED球體「天外有天時光機」、5米大的「神的孩子都在跳5球」都會原汁原味呈現，就連環場巴士也集合，一同越洋來到雪梨，以體育場級的高規格鉅獻，為了打造這場高規格鉅獻的演唱會，誠意十足的五月天不惜耗時耗資，將斥資1200萬澳幣（約2.5億台幣），所有舞台裝置器材搬運，出動高達60台40呎的貨櫃運送，舞台作業更將耗時2週，盡力展現五月天音樂的現場張力。購票洽Live Nation澳洲官網。

▲▼五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會澳洲站將在Accor Stadium舉辦。（圖／相信音樂提供）

▲五月天將斥資2.5億台幣，將演唱會硬體原汁原味搬運到澳洲。（圖／相信音樂提供）

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