《甄嬛傳》導演2025新劇「預告出包」！肖戰《藏海傳》糊到汗水沒了

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《後宮甄嬛傳》轟動兩岸三地，更是台灣春節過年期間重溫追劇的熱門選擇之一，導演鄭曉龍威名及演藝地位也達到高峰。他2025年將推出新劇《藏海傳》，男主角是有「頂流明星」封號的肖戰，昨日（10）公開首波預告，不料卻引發負評。

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▲《後宮甄嬛傳》轟動兩岸三地，導演鄭曉龍業界地位高。（圖／翻攝自微博）

▲鄭曉龍繼《羋月傳》之後，相隔10年推出古裝權謀劇《藏海傳》，肖戰主演。（圖／翻攝自微博）

《藏海傳》預告率先在串流平台優酷發表，不過網友發現畫質僅480P，高畫質版要再連另一個網址，且貼文沒多久便刪除，隨後央視電視劇官方微博發表高畫質1080P預告。除了預告發表時間出現小混亂，部分網友評論《藏海傳》畫面色調太暗，，遭批評「不是黑不拉秋的就是質感，從古至今，就沒有一部經典劇是黑不拉秋，今天預告很沒有審美」、「畫面糊糊的」、「色調不能太太黑，不然以為全程都是夜戲呢」。另一派網友質疑負面批評是酸民惡意貶低的行為。

▲《藏海傳》預告在央視電視劇官博發表高畫質版。（圖／翻攝自微博）

▲《藏海傳》預告發表時畫質先引發議論，接著部分網友批評色調太暗。（圖／翻攝自微博）



面對預告發布之亂、畫面太暗等議論，劇集出品公司春羽影視執行總裁張本於10日晚間發文回應：「大家的意見我們都會關注和聽取。關於預告片的所謂濾鏡，可能是因為這版預告一開始有一個錯發的版本是480P的，畫面比較糊，把臉上的汗都弄沒了。正片我們肯定會照顧到觀眾的觀感，不會調色弄得很暗，也會遵從曉龍導演一貫的現實主義創作風格，不會對畫面做不合適的處理。」他也感謝大家對《藏海傳》的支持。

▲《藏海傳》預告引發負面評論，出品公司總裁張本發文回應。（圖／翻攝自微博）

▲網友比對預告，畫質差的預告連肖戰汗水都糊到沒有了。（圖／翻攝自微博）



《藏海傳》是名導鄭曉龍繼2011年《甄嬛傳》、2015年《羋月傳》之後，相隔10年再度推出權謀古裝劇。故事描述男主角背負血海深仇，化名「藏海」，並且憑才能在朝堂步步高升，同時展開復仇之路的過程。該劇以男主角人生發展為主，被陸網形容「大男主劇」，外界對肖戰主演的期待非常高。劇集將在央視播出，央視是中國大陸最多收視戶的電視台，收視市占比最高，影響力最大，因此劇集尚未開播已經話題不斷。