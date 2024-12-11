神劇《信號2》下個月開拍！　主演→導演全是口碑實力派

記者張筱涵／綜合報導

由金憓秀、趙震雄、李帝勳主演的《Signal 信號》自2016年播出以來，一直被視為經典神劇，擁有無數忠實影迷。今年初，編劇金銀姬證實已經開始著手撰寫第二季劇本，而李帝勳也在年中透露已經看過部分劇本，更大讚：「哇，太瘋了！」如今，第二季的拍攝日程終於曝光，讓等待了8年的影迷興奮不已。

▲《信號2》2025年1月開拍，預計拍攝5個月。（圖／翻攝自《信號》、具教煥所屬公司IG）



根據網友從製作公司的徵人資訊中發現的消息，《Signal 信號》第二季將由《晝盲神探》獲獎無數的安兌鎮導演執導，主演陣容包括李帝勳、金憓秀、趙震雄，以及新加入的具教煥。第二季計劃於2025年1月初開拍，拍攝期至5月，整季共規劃10集，預計最快可在2025年下半年開播。

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消息一經曝光，立刻引發影迷熱議，大家紛紛表示：「終於等到了！希望金元海（在第一季飾演金楷哲，懸案小組刑警）也能回歸！」「這陣容太期待了，具教煥會演什麼角色呢？」「瘋掉啦！真的等不及了！」李帝勳早在年中時就曾提到，即使當時劇本尚未完成，但他看過前幾集的初版劇本後就驚呼：「怎麼能寫出這樣的故事？瘋了！這絕對會是一部超乎想像的作品。」