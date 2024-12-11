▲彭愛佳（右）過去跑新聞備受關注，風光一時當上主播後，前途一片看好。左為藥師吉米。（翻攝自痞客幫）



圖文／鏡週刊

回想彭愛佳的專制，比如她完全不顧新聞專業自主，認為自己長期跑立法院，她才是政治新聞的專業；不僅如此，彭愛佳要求寫政治新聞的同仁，在她辦公室門口排隊，由她一一審稿。

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▲據爆料稱，中視新聞常以「萌娃」影片做新聞報導，且對性別有所挑剔。（翻攝自中視新聞YouTube）



「審稿完全只依照自己品味，她不喜歡蔡英文，但是新聞中明明提到蔡英文，就要攝影『不要把蔡英文剪進去』，讓攝影不知如何是好？」有一次某位主管穿綠色的外套，彭愛佳質疑：「為什麼要穿綠的？」而且還不只問一次，同時神情鄙夷，由此可見彭愛佳的顏色偏好。

▲以「萌娃」作為關鍵字，發現確實常出現在中視新聞的YouTube頻道。（翻攝自中視新聞YouTube）



另外有次因彭愛佳認為觀眾喜歡「萌娃」新聞，卻又指示下屬儘量要放男童，不要放女童，對於性別似也有所挑剔；更誇張的是彭愛佳還強調在製作國際新聞時，不要把黑色人種給剪進去，「髒髒的，不好看！」可見明顯失言帶有歧視之嫌，而且「她顯然完全不自知！」

▲據爆，彭愛佳要中視新聞部同仁少剪黑人影片，嫌畫面髒，聽了都令同仁難忍。（翻攝自中視新聞YouTube）



2021、22年左右，胡雪珠提拔彭愛佳當新聞部總監，據說她馬上尾巴翹起來，作威作福，「也開始了中視新聞部最痛苦的時期」。另有多人根本不願回想那段時期，可見彭愛佳給他們的「創傷後壓力症候群」。

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