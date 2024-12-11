女星指控「遭製片#MeToo」反被要脅！　谷底翻身成功逆襲金球獎

記者蕭采薇／綜合報導

有「奧斯卡風向球」之稱的第82屆金球獎入圍名單揭曉，今年勇奪坎城影展評審團大獎的電影《你是我眼中的那道光》（All We Imagine as Light），一舉榮獲最佳導演及最佳外語片雙料大獎。該片導演帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia）也刷新了影史紀錄，成為第一位入圍該獎項的印度導演。

▲《你是我眼中的那道光》入圍金球獎最佳外語片、導演雙料大獎，圖為女主角卡妮庫斯魯蒂。（圖／海鵬提供）

該片女主角卡妮庫斯魯蒂（Kani Kusruti）同時也在IG上，對導演卡帕迪亞大送愛心和飛吻表示鼓勵及感謝。編劇出身的庫斯魯蒂，多年前因印度影界#MeToo風暴憤而退出影壇、改演舞台劇，今年因為演出《你是我眼中的那道光》重返大銀幕。

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卡妮庫斯魯蒂出生於印度喀拉拉邦小村，父母是知名醫學教授及社會運動家，曾為抗議印度種姓標記，放棄自己的姓氏。直到卡妮15歲考高中時，才以馬拉雅拉姆語「庫斯魯蒂」（意思「頑皮的」）當作自己的姓氏。

▲卡妮庫斯魯蒂（右）走出#MeToo陰霾後，以電影《你是我眼中的那道光》重綻光芒，左為電影台灣發行人姚經玉。（圖／海鵬提供）



畢業於特里蘇爾戲劇學院的她，曾以莎士比亞戲劇《暴風雨》及多部電影廣受好評。然而當全球#MeToo運動興起，庫斯魯蒂跳出來指控曾遭某電影製片，並聯合其他48名演員發出公開信給印度總理莫迪，希望改善工作環境未果。

讓人震驚的是，該製片竟挾勢反要求庫斯魯蒂的母親來說服她放棄指控。庫斯魯蒂為此憤而退出影壇、重返劇場。然而「上帝關了一扇門，必定開啟一扇窗」，就在卡妮庫斯魯蒂人生陷入黯淡時，電影《你是我眼中的那道光》導演卡帕迪亞找上了她。卡帕迪亞認為人生經驗豐富的庫斯魯蒂，必能為電影加分不少。

▲卡妮庫斯魯蒂15歲時更改自己的姓氏，作為對印度種姓標記的抗議。（圖／海鵬提供）

卡妮庫斯魯蒂在《你是我眼中的那道光》飾演在孟買工作的女護士「普拉巴」，如今入圍美國金球獎最佳導演及最佳外語片，不僅助導演卡帕迪亞事業攀上高峰，也讓庫斯魯蒂重新迎接她的演藝事業另一個春天，《你是我眼中的那道光》將於12月27日在台上映。