小龍女小映駁雙隊長不合！　「跟李多慧很好」私下互動全說了

記者王靖淳／綜合報導

職棒味全龍啦啦隊的隊長小映最近上「樂天女孩」琳妲的YouTube頻道，大方分享自己身為隊長的心情與隊內成員間的互動，當被對方問到與同時擔任雙隊長李多慧的私下相處時，小映也表示兩人並沒有如外界傳聞的不合或是感情不好。

▲小映、李多慧。（圖／翻攝自Facebook／le_dahye、yingcih_7）

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影片中，當小映被琳妲問到「當隊長壓力很大嗎？」時，小映坦言並不覺得有壓力。針對與韓職啦啦隊女神李多慧一同擔任雙隊長後的真實互動，小映強調兩人感情很好，並表示「我們都是中英韓交雜，感情很好的」，以輕鬆的語氣打破外界對她們之間不合傳聞的猜測。

▲小映闢謠與李多慧不合傳聞。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

被問及與隊內女孩們的交情時，小映透露，自己與其他成員關係融洽，特別是與同時加入隊伍的夥伴關係更加親密。至於外界對於她與李多慧擔任雙隊長的競爭猜測，小映澄清，「我們就是一起是隊長，所以不是競爭。」談到未來是否繼續擔任味全龍啦啦隊隊長，小映則表示，若球隊運作順利，「我跟多慧就是一直繼續。」

▲小映認為自己與李多慧不是競爭關係。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）