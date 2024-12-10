《 拳上 》倒數！統神遭網看衰「直球回嗆」　喊話蹦闆：輸了別找藉口

記者孟育民／台北報導

亞洲統神張嘉航與蹦闆的世紀之戰《The Cage 拳上 2024》下周六即將開打。力求完美表現，統神特拜請專業拳擊教練洪有勝進行三個月的拳擊特訓，他昨（9日）晚上17LIVE向網友展現訓練成果讓網友驗收。有網友問教練統神是好學生嗎？統神馬上回答，只有他說不練，沒有教練說不練，讓網友哭笑不得接話「太偷懶！」，還有人說「被蹦闆打Ｓ不意外。」

▲「拳上」下周登場 統神在直播秀成果。（圖／17LIVE提供）



昨晚一小時的直播節目，網友數次拿蹦闆比統神比較，而有不少網友看好蹦闆表現，引起統神最後在節目中回嗆，下周是他贏面大，「蹦闆等死吧！」他分析，蹦闆打拳力量不如他，技巧應該也不如他，而最關鍵的體能，統神保持高度信心比蹦闆好。他說，這三個月的特訓，他的體能進展最大，「蹦闆到時候萬一輸了，千萬不要找藉口。」



統神繼續說，如果他輸，只有兩個可能性。第一是裁判說他血壓高，不合比賽資格，但他血壓一直正常，所以不可能發生；其二是蹦闆能打滿6回合，且招招都落在統神身上，用點數贏統神。但統神質疑對方體能頂多只能撐三回合，因此覺得他贏面大。

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▲統神瘦身有成，網友問右邊胖子是誰。（圖／17LIVE提供）



統神為了這場世紀之戰付出很多努力，最明顯的改變就是瘦了一大圈，足足減重10公斤。昨晚一出現在鏡頭，他的招牌啤酒肚幾乎消失，網友狂刷一排「右邊的瘦子是誰」，統神也大方秀出實體腹部與網友相見，網友喊「好性感」。



統神自曝體重目前是102.8公斤，但他希望下周能瘦到97到98公斤，因為他想體驗拳擊選手為了符合標準體重，拼命瘦身拼命節食，甚至到脫水或是脫肛的境界，這些他都願意嘗試。