林志穎15歲兒Kimi正面照曝光！「電眼神複製爸爸」　網暴動求出道

▲林志穎帶全家人去看周杰倫演唱會，昔日一起上親子實境秀的Kimi如今15歲了，從可愛男孩變小帥哥引發討論。（圖／翻攝自林志穎臉書）

圖文／CTWANT

不老男神林志穎和愛妻陳若儀育有3子，分別是大兒子Kimi和雙胞胎兒子Jenson、Kyson，夫妻倆不時會在社群分享一家五口幸福生活。林志穎曾帶著當年僅4歲的Kimi參加親子實境秀，近日林志穎一家人去聽周杰倫演唱會，已經15歲且身高177公分超過林志穎的Kimi正面照曝光，濃眉大眼被誇遺傳帥基因。

林志穎在臉書分享去朝聖周杰倫演唱會，還到後台與周杰倫合照，演唱會過程中還抱著小兒子，讓兒子和周杰倫合唱《稻香》，可愛模樣讓許多粉絲被萌翻。但有眼尖粉絲注意到，林志穎後方有一名身穿白色上衣、戴著黑色口罩的小帥哥，疑似是林志穎大兒子Kimi，引發熱議。

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▲林志穎15歲大兒子Kimi現況。（圖／翻攝自微博）

因為自多年前林志穎帶著Kimi參加親子實境秀《爸爸去哪兒》之後，為了讓Kimi專心課業，就鮮少讓Kimi公開露面，今年林志穎一家人替Kimi慶祝15歲生日時，也只曬出Kimi模糊的照片，只透露他身高已經177公分超過林志穎了。

Kimi正面照曝光後，有微博主更將Kimi現況照與林志穎年輕時做對比，濃眉大眼高顏值完全是複製貼上，令許多網友讚嘆，「一個模子刻出來的」、「基因太扯，Kimi變好帥」、「還記得Kimi小時候萌到不行，現在已經是小帥哥了」。除此之外，有不少人更驚訝林志穎凍齡的狀態，根本不會老，驚呼「不管過幾年林志穎都長那樣」。

▲有微博主將Kimi戴口罩的照片與林志穎年輕時做對比，被讚濃眉大眼神遺傳。（圖／翻攝自微博）

2013年時林志穎帶Kimi參加親子實境節目《爸爸去哪兒》，年僅4歲的Kimi留著一頭馬桶蓋齊留海髮型，臉蛋和帥爸一樣精緻，還有一雙水汪汪大眼睛，Q萌模樣迷暈一片觀眾。節目結束後，林志穎希望Kimi能專注學業，漸漸減少讓他出現在螢光幕前，僅在節目後幾季偶爾客串；之後為了保護他，林志穎和陳若儀曬全家福時，都會把Kimi的臉遮住。

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