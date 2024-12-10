周杰倫大巨蛋後台走向她貼貼！昆凌曬「老婆視角」網：看到一片白

記者陳芊秀／綜合報導

天王周杰倫連續4天台北大巨蛋開唱，與15萬歌迷互動超嗨，更稱自己有了演唱會症候群。而老婆昆凌透過社群網路分享後台畫面，他向妻子漸漸靠近要貼貼，夫妻互動甜爆。

▲昆凌上傳老婆視角。（圖／翻攝自IG）

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昆凌在Threads依序曬出與老公周杰倫、婆婆葉惠美3人合體照，接著是一段影片，影片中兩邊工作人員鼓掌慶祝，老公周杰倫則直直走向她掌鏡的鏡頭，彷彿像要上前給老婆一個擁抱，最後是與方志友的合照。她配上慶祝、兩人同行、愛心的表情符號，夫妻好感情溢於言表。

▲昆凌合照周杰倫、葉惠美。（圖／翻攝自IG）

▲昆凌同框方志友。（圖／翻攝自IG）



王子邱勝翊留言「大家都跟我說昆凌美得不像人類 我說她是天使」、「老婆視角的杰倫怎麼那麼可愛，你們要永遠幸福」、「大嫂可以多發點小情侶日常嗎，我有個朋友說他愛看」、「第二個影片好甜好閃，太羨慕的老婆視角啊啊啊」、「還想說滑一滑怎麼突然出現一片白色的文」、「謝謝分享老婆第一視角」。

周杰倫回家開唱4天，心情相當興奮，凌晨3點還發限動「演唱會症候群，誰跟我一樣還沒睡，還在回味演唱會的」。他也發文希望下次回來唱不要再等七年了。

▲周杰倫發限動表示還沒睡。（圖／翻攝自IG）