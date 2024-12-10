ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關！事主回應了：我的錯

螢幕CP鬧翻1／東婷掰了？曾沛慈粉絲不滿合作　汪東城怒嗆：辛苦大家耳朵了

▲汪東城與曾沛慈合作新歌〈下個時空再相愛〉。（圖／華研國際、東藝演藝提供／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

汪東城及曾沛慈曾合作《終極》系列，分別飾演汪大東及雷婷，組成「東婷CP」，雖然已經是10幾年前的作品，但因為是許多人的童年回憶，所以不少粉絲都希望兩人再次合作。而隨著曾沛慈加盟華研國際，與汪東城合作單曲〈下個時空再相愛〉，引發一波回憶殺，不過也有人對這個組合不滿意，在官方留言處酸言酸語，讓汪東城親上火線反擊，導致「東婷CP」疑似破裂。

螢幕CP鬧翻1／東婷掰了？曾沛慈粉絲不滿合作　汪東城怒嗆：辛苦大家耳朵了

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲多年前汪東城因《終極》系列與曾沛慈成為CP。（圖／翻攝自《終極》系列臉書）

在推出〈下個時空再相愛〉時，曾沛慈表示這是首次與汪東城在音樂上合作，讓她一秒想起拍戲時的回憶，更透露歌中有小彩蛋，有一小段歌詞呼應《終極》系列的經典歌曲〈夠愛〉，相當有巧思。汪東城同樣被勾起回憶，提到《終極》有許多時空，都存在著「大東」與「雷婷」的分身，認為這首歌有「時空之戀」的感覺，也是多年後的另一種交代。

螢幕CP鬧翻1／東婷掰了？曾沛慈粉絲不滿合作　汪東城怒嗆：辛苦大家耳朵了

▲新歌發行後，粉絲的攻擊讓汪東城忍不住回嗆。（圖／翻攝自微博）

這對CP的「售後服務」看起來和樂融融，但歌曲真的發行後，卻開啟一波唇槍舌戰，不少粉絲在華研官方IG留言處嫌歌不好聽，認為這首歌不該收錄進曾沛慈的專輯，更說希望兩人別再合作，甚至開始攻擊汪東城，這讓汪東城不忍了，直接用大帳回嗆酸民，表示：「沒事大家稍安勿躁，反正MV沒拍，上海演唱會嘉賓沒定，哥這歌也沒拿唱酬一切都好說，慈寶們不樂意不愛聽，沒事，我這就去幫你們跟華研討個公道，想辦法終止這次合作，辛苦大家耳朵了。」

螢幕CP鬧翻1／東婷掰了？曾沛慈粉絲不滿合作　汪東城怒嗆：辛苦大家耳朵了

▲汪東城怒回會請華研終止此次合作。（圖／翻攝自華研IG）

雖然還是有理性粉絲要汪東城別理到處搞對立的酸民，但汪東城似乎真的被惹毛，回應：「沒事我去求求華研別拍MV了，再拍下去又怕對不起慈寶了、又黑到慈寶，把金（經）費放在5專吧。」汪東城也說：「我都這把年紀了只想作（做）些開心的事，你們的事事（是是）非非哥就不參與了，反正上班時間才會去幫你們慈寶們反應，請盡全力的做好沛慈的五專，這次的合作請到此為止。」

螢幕CP鬧翻1／東婷掰了？曾沛慈粉絲不滿合作　汪東城怒嗆：辛苦大家耳朵了

▲血流成河後曾沛慈終於出現留言。（圖／翻攝自華研IG）

在戰火延燒許久後，另一位主角曾沛慈終於出現，留言說自己病了一夜，昏睡到現在才回應，表示她對於這次的合作非常開心且期待，「跟大東合作很開心，受他的幫助很多，終極更是我成長的軌跡，演藝事業的起點之一，我們不需要對任何人事物貼標籤，這也是我在學習的。」並說一個作品的完成和考量，不是像大家表面上看到的那樣，他們在選歌上花了很多苦心，自己也很開心有突破性的嘗試。而華研似乎怕事情越演越烈，已經將這篇文章的留言功能關閉。

螢幕CP鬧翻1／東婷掰了？曾沛慈粉絲不滿合作　汪東城怒嗆：辛苦大家耳朵了

▲被懷疑取關汪東城後，曾沛慈終於出面解釋。（圖／翻攝自曾沛慈IG）

除此之外，曾沛慈還被網友發現疑似取消對汪東城的IG關注，不過曾沛慈立刻跳出來說是自己的錯，表示：「各位親愛的朋友！我沒有取關大東，是我本來就以為我有追蹤。我剛去看了，我的確沒有按追蹤他，但我實在也不知道為什麼是沒有追蹤的狀態，我明明就記得我一直是追蹤他的，我的錯。」並呼籲粉絲之間別再有不愉快的事情發生。

關於汪東城回覆網友要向華研提出終止合作，經紀人回應汪東城只是在開玩笑，希望粉絲們不要繼續吵架。曾沛慈所屬的華研則表示：「現階段就是這首單曲上的合作，後續沒有其他規劃。」

螢幕CP鬧翻1／東婷掰了？曾沛慈粉絲不滿合作　汪東城怒嗆：辛苦大家耳朵了

▲往後還能不能看到汪東城及曾沛慈合體已成未知數。（圖／翻攝自《終極》系列臉書）

延伸閱讀
螢幕CP鬧翻2／許富凱、曹雅雯減少同台　楊一展爆酒後失態惹怒林心如
感冒竟變肺炎1／柏妍樺拍戲不舒服…劇組發現急送醫　肺炎住院治療
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

推薦閱讀

山下智久IG曬「周杰倫世紀合照」！　嗨喊：amazing show

山下智久IG曬「周杰倫世紀合照」！　嗨喊：amazing show

雪碧半夜廁所跌倒「肋骨插內臟」！　痛到尖叫：比整型還痛

雪碧半夜廁所跌倒「肋骨插內臟」！　痛到尖叫：比整型還痛

Sandra益智節目「開播10月收攤」！　發文吐心聲：萬般不捨

Sandra益智節目「開播10月收攤」！　發文吐心聲：萬般不捨

謝和弦無預警宣布又有喜！夫妻合體狂灑狗糧：陳緗妮是我老婆

謝和弦無預警宣布又有喜！夫妻合體狂灑狗糧：陳緗妮是我老婆

1年前被罵歧視光頭哥哥..黃大謙「聽到母湯喔」就發抖　道歉再也等不到答案

1年前被罵歧視光頭哥哥..黃大謙「聽到母湯喔」就發抖　道歉再也等不到答案

兒時偶像變朋友！春風「周杰倫是每個人的童年」　網友查他年齡嚇到

兒時偶像變朋友！春風「周杰倫是每個人的童年」　網友查他年齡嚇到

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

重生宅鬥必爆！陸劇《九重紫》開播僅3天成黑馬…孟子義熬10年出頭

重生宅鬥必爆！陸劇《九重紫》開播僅3天成黑馬…孟子義熬10年出頭

小優、鮪魚友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居…因1事互退追蹤

小優、鮪魚友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居…因1事互退追蹤

金球獎／《魷魚遊戲2》還沒上架就入圍！　《幕府將軍》再戰最佳影集

金球獎／《魷魚遊戲2》還沒上架就入圍！　《幕府將軍》再戰最佳影集

峮峮放送內衣辣照！　「腹肌線條炸出」網狂讚：女人天花板

峮峮放送內衣辣照！　「腹肌線條炸出」網狂讚：女人天花板

《紅白》要來了！Lulu爆國際嘉賓2線索「每首歌都破億」：不只一組　

《紅白》要來了！Lulu爆國際嘉賓2線索「每首歌都破億」：不只一組　

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

山下智久IG曬「周杰倫世紀合照」！　嗨喊：amazing show

雪碧半夜廁所跌倒「肋骨插內臟」！　痛到尖叫：比整型還痛

Sandra益智節目「開播10月收攤」！　發文吐心聲：萬般不捨

謝和弦無預警宣布又有喜！夫妻合體狂灑狗糧：陳緗妮是我老婆

1年前被罵歧視光頭哥哥..黃大謙「聽到母湯喔」就發抖　道歉再也等不到答案

兒時偶像變朋友！春風「周杰倫是每個人的童年」　網友查他年齡嚇到

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

重生宅鬥必爆！陸劇《九重紫》開播僅3天成黑馬…孟子義熬10年出頭

小優、鮪魚友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居…因1事互退追蹤

金球獎／《魷魚遊戲2》還沒上架就入圍！　《幕府將軍》再戰最佳影集

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王, 汪東城, 曾沛慈

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小優、鮪魚友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居…因1事互退追蹤
  2. 金球獎／《魷魚遊戲2》還沒上架就入圍！　《幕府將軍》再戰最佳影集
  3. 雪碧半夜廁所跌倒「肋骨插內臟」！　痛到尖叫：比整型還痛
  4. 恐嚇信夾奠儀咒「不得好死」　性感女星正面迎戰報案...警：追查中
  5. 金球獎／《魔法壞女巫》亞莉安娜入圍　「甜茶」化身巴布狄倫搶影帝
  6. 山下智久IG曬「周杰倫世紀合照」！　嗨喊：amazing show
  7. Sandra益智節目「開播10月收攤」！　發文吐心聲：萬般不捨
  8. 剛繳費5天補習班傳倒閉！29名家長討240萬元　葉瑋庭替夫回應了
  9. 陳文茜肺腺癌復發「再裝人工血管」！　抗病心聲全說了
  10. NanaQ分手2月「遭疑交鮮肉新歡」！　感情現況曝光甜認：有人剝蝦

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366