汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關！事主回應了：我的錯

▲汪東城與曾沛慈合作新歌〈下個時空再相愛〉。（圖／華研國際、東藝演藝提供／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

汪東城及曾沛慈曾合作《終極》系列，分別飾演汪大東及雷婷，組成「東婷CP」，雖然已經是10幾年前的作品，但因為是許多人的童年回憶，所以不少粉絲都希望兩人再次合作。而隨著曾沛慈加盟華研國際，與汪東城合作單曲〈下個時空再相愛〉，引發一波回憶殺，不過也有人對這個組合不滿意，在官方留言處酸言酸語，讓汪東城親上火線反擊，導致「東婷CP」疑似破裂。

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▲多年前汪東城因《終極》系列與曾沛慈成為CP。（圖／翻攝自《終極》系列臉書）



在推出〈下個時空再相愛〉時，曾沛慈表示這是首次與汪東城在音樂上合作，讓她一秒想起拍戲時的回憶，更透露歌中有小彩蛋，有一小段歌詞呼應《終極》系列的經典歌曲〈夠愛〉，相當有巧思。汪東城同樣被勾起回憶，提到《終極》有許多時空，都存在著「大東」與「雷婷」的分身，認為這首歌有「時空之戀」的感覺，也是多年後的另一種交代。

▲新歌發行後，粉絲的攻擊讓汪東城忍不住回嗆。（圖／翻攝自微博）



這對CP的「售後服務」看起來和樂融融，但歌曲真的發行後，卻開啟一波唇槍舌戰，不少粉絲在華研官方IG留言處嫌歌不好聽，認為這首歌不該收錄進曾沛慈的專輯，更說希望兩人別再合作，甚至開始攻擊汪東城，這讓汪東城不忍了，直接用大帳回嗆酸民，表示：「沒事大家稍安勿躁，反正MV沒拍，上海演唱會嘉賓沒定，哥這歌也沒拿唱酬一切都好說，慈寶們不樂意不愛聽，沒事，我這就去幫你們跟華研討個公道，想辦法終止這次合作，辛苦大家耳朵了。」

▲汪東城怒回會請華研終止此次合作。（圖／翻攝自華研IG）



雖然還是有理性粉絲要汪東城別理到處搞對立的酸民，但汪東城似乎真的被惹毛，回應：「沒事我去求求華研別拍MV了，再拍下去又怕對不起慈寶了、又黑到慈寶，把金（經）費放在5專吧。」汪東城也說：「我都這把年紀了只想作（做）些開心的事，你們的事事（是是）非非哥就不參與了，反正上班時間才會去幫你們慈寶們反應，請盡全力的做好沛慈的五專，這次的合作請到此為止。」

▲血流成河後曾沛慈終於出現留言。（圖／翻攝自華研IG）



在戰火延燒許久後，另一位主角曾沛慈終於出現，留言說自己病了一夜，昏睡到現在才回應，表示她對於這次的合作非常開心且期待，「跟大東合作很開心，受他的幫助很多，終極更是我成長的軌跡，演藝事業的起點之一，我們不需要對任何人事物貼標籤，這也是我在學習的。」並說一個作品的完成和考量，不是像大家表面上看到的那樣，他們在選歌上花了很多苦心，自己也很開心有突破性的嘗試。而華研似乎怕事情越演越烈，已經將這篇文章的留言功能關閉。

▲被懷疑取關汪東城後，曾沛慈終於出面解釋。（圖／翻攝自曾沛慈IG）



除此之外，曾沛慈還被網友發現疑似取消對汪東城的IG關注，不過曾沛慈立刻跳出來說是自己的錯，表示：「各位親愛的朋友！我沒有取關大東，是我本來就以為我有追蹤。我剛去看了，我的確沒有按追蹤他，但我實在也不知道為什麼是沒有追蹤的狀態，我明明就記得我一直是追蹤他的，我的錯。」並呼籲粉絲之間別再有不愉快的事情發生。

關於汪東城回覆網友要向華研提出終止合作，經紀人回應汪東城只是在開玩笑，希望粉絲們不要繼續吵架。曾沛慈所屬的華研則表示：「現階段就是這首單曲上的合作，後續沒有其他規劃。」

▲往後還能不能看到汪東城及曾沛慈合體已成未知數。（圖／翻攝自《終極》系列臉書）



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