副總統蕭美琴也支持！紀錄片《台灣超人》「將破千萬票房」創紀錄

記者黃庠棻／台北報導

記錄台灣將近百位「超人」（意指「與生俱來或遭遇生命上的困難挑戰，活出超越自己人生的人」）的正向感人紀錄片《台灣超人》，在上週五（6）日上映後，全台累計票房將近500萬，創下今年紀錄片上映首周最高紀錄。

▲曲全立導演拍攝《台灣超人》。（圖／牽猴子股份有限公司提供）

《台灣超人》在上映前，曲全立導演和團隊就已在全台各地散布溫暖力量跑透透，累積近百場包場，更感受到全台滿滿觀眾和團體支持。在電影上映當周末，累積包場正式突破100場，而這樣的包場能量還沒有結束，團隊持續接到包場需求，目前已達170場包場，隨著導演馬不停蹄地努力到現場和觀眾面對面分享，包場預計還會持續增加。



而《台灣超人》除了電影上映熱度持續加溫，同時還在推廣的電影集資計畫，為了讓更多學生看到《台灣超人》，持續推廣更多的電影待用票，目前累計金額已經超過870萬，待用票張數也累積超過3400張，所以也讓《台灣超人》的票房，已經篤定突破1000萬，將創下今年紀錄片票房最高數字。

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▲曲全立導演拍攝《台灣超人》。（圖／牽猴子股份有限公司提供）



導演曲全立也感性分享《台灣超人》如何一步一步達成這樣的能量，表示「在各界支持下，從11月初開始就和團隊跑了台灣北中南東超過10個城市，和來自不同領域職業的朋友，15000人次的觀賞，他們的迴響深深震撼了我。每一場映後許多人眼眶泛淚卻映出了溫暖的光芒和笑容，大家擁抱、牽著我的手給我力量。不停地對我說『謝謝導演給我力量』。」

曲全立直呼「我發現大家的感動就像漣漪一樣，產生了共鳴的效果，不斷蔓延。我很開心製作《台灣超人》的初衷達到了。生命是平等的，但每個人的命運不同，《台灣超人》就是讓大家看到不同命運的人，追求一樣的生命價值，原來生命是值得的，盡管旅程充滿挑戰與困難。《台灣超人》誕生自我們腳下這塊土地，與土地上無數可愛與可敬的人們，我誠摯呼籲大家進戲院一起加入這趟尋找生命美好價值的旅程。」

▲曲全立導演拍攝《台灣超人》。（圖／牽猴子股份有限公司提供）



上映之前，《台灣超人》曲全立導演更請來多位重量級來賓，前來觀賞更了解這些《台灣超人》的動人故事，包含副總統蕭美琴和各縣市首長也都熱情響應到場支持。包含台北市長蔣萬安、台南市長黃偉哲、新竹市代理市長邱臣遠、花蓮縣長徐榛蔚、台北市副市長林奕華、台中市副市長鄭照新、花蓮市市長魏嘉彥。在這些縣市長的見證下，這份正念讓更多人能夠受到感動。





▲副總統蕭美琴也支持《台灣超人》。（圖／牽猴子股份有限公司提供）