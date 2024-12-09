鍾明軒凌晨發聲：沒收任何單位的邀請函！「真正的觀眾懂我為人」

記者陳芊秀／綜合報導

網紅鍾明軒9日凌晨發文，提及「至今，我沒接到任何相關的電話或訊息，更沒有來自任何單位的邀請函。」他被爆「海峽導報」社長點名，遭外界質疑與大陸方面有合作關係，為此發長文回應「真正的觀眾，看得懂我的為人……」。

▲鍾明軒長文回應。（圖／翻攝自臉書）

鍾明軒提到：「我們之間的對話，總是被永遠開著的收音機和電視掩蓋。」他以此比喻當前資訊爆炸的時代背景，認為人們常因虛榮心而過度在意「我們對他人的影響」，卻忽略了「他人對我們的影響」。他進一步指出：「當一些事情被以『揭露』之名傳播開來，若真有其事，無話可說；但當一些根本不存在的事也被評論時，即便你解釋得清清楚楚，他們根本不需要你的答案，他們需要的只是找個人罵而已。」

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鍾明軒強調，至今並未接到任何相關的電話或訊息，也沒有來自任何單位的邀請函。他直言：「因為沒發生過的事，到底哪來的證據？」

長文寫到「真正的觀眾，看得懂我的為人，也看得懂我的影片和我的信念。」鍾明軒表示作為公眾人物，若被視為「大眾服務業」，他願意將幫助那些生活在困境中的人視為「售後服務」。但對於不實指控及情緒勒索，直言：「真的可以請你滾開。」他認為真正的觀眾能看懂他的為人、作品及信念，而非以自己的「內心版本」取代他的「正版答案」。

鍾明軒進一步表示，多年來，他始終選擇對觀眾「說實話」，雖然這份工作很累，但也讓他的人生更精彩。他透露，目前正在一個「神秘國度」探險，並感謝朋友們的關心。由於工作繁忙，他無法一一回覆訊息，便藉此統一回應。

最後，他坦言，這段經歷將成為未來刻骨銘心的回憶，也會讓他更加堅強。他繼續開放留言功能，提供給需要「售後服務」的朋友，並祝福大家「在這條路上玩得愉快」。

▲鍾明軒長文回應。（圖／翻攝自臉書）