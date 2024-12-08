專訪／高宇蓁拍裸露親密戲「男友探班目睹全程」　遭凌虐哭不停！

記者黃庠棻／專訪

電影《鳳姐》由高宇蓁監製、主演，殘酷描繪台灣茶室女子生活，揭露早期雛妓及人口販賣的真實故事。其他主演也都是演藝圈實力派，包含黃冠智、段鈞豪、蔡嘉茵、郭耀仁、瑪菲司、麥語彤、許乃涵等。近日高宇蓁、段鈞豪以及黃冠智接受《ETtoday星光雲》專訪也談到拍攝的趣事。

▲《鳳姐》由高宇蓁主演。（圖／后花園影像製作提供）

高宇蓁、段鈞豪以及黃冠智接受《ETtoday星光雲》專訪時，大方分享接下《鳳姐》的契機。高宇蓁坦言自己是第一個拿到劇本的演員，一看完幾乎就決定要演出，認為角色的心情有某部分投射到自己的身上，於是沒有考慮太久就決定要接。

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▲高宇蓁接受專訪。（圖／記者黃克翔攝）

而段鈞豪則是認為描繪台灣茶室女子生活的電影題材很少，加上看完劇本之後，覺得故事給人「感動」的感覺，自己也很享受飾演警察的感覺，於是果斷接下這個角色；在《鳳姐》中飾演高宇蓁弟弟的黃冠智則開玩笑，透露過去演的角色都是「被警察抓的」，這次很開心可以飾演警察，又看到同劇演員是很想合作的前輩，更加深了想要演出本片的決心。

▲段鈞豪、黃冠智接受專訪。（圖／記者黃克翔攝）

事實上，《鳳姐》從拍攝到現在已經經過2年多，回憶起當時的趣事，高宇蓁透露雖然自己私底下不會抽菸，但劇中有許多抽菸的片段，有一幕站在陽台抽菸的場景，劇組誤會她會抽菸，意外拿了濃度較高的真菸給她，沒想到她自己也沒發現是真菸，就直接上陣。

▲高宇蓁分享拍攝趣事。（圖／記者黃克翔攝）

怎料，高宇蓁大概抽了3支之後，開始出現「暈菸」的症狀，除了頭暈之外，還忍不住吐了出來，後來才知道道具組誤拿了真菸給她抽，最後休息了好久才緩過來，而敬業的她則是拿著氧氣罩一邊盯著螢幕回放看著自己的表現，讓她至今回想起來都歷歷在目。

▲高宇蓁與段鈞豪在戲中有感情糾葛。（圖／記者黃克翔攝）

而段鈞豪則是在讀劇本時，發現自己跟高宇蓁有不少親密床戲，在採訪時開玩笑露出「興奮」表情，後來到了拍片現場，導演表示想要多著重在他跟女方的「情感」而非肉體上，所以原本的激情戲只有兩人的腳丫子入鏡，讓他忍不住露出失望表情，還當場要求高宇蓁再製作一檔作品「再續前緣」。

▲高宇蓁與段鈞豪在戲中有感情糾葛。（圖／記者黃克翔攝）

另外，黃冠智在《鳳姐》中飾演一名警察，跟段鈞豪飾演的前輩警官有不少對手戲，劇組實際租借了一間警察局拍攝，當時所有的警員還特地集中到另一個區域讓演員們拍戲，而他在劇中有一場誤會段鈞豪而一拳開揍的戲碼，沒想到竟把警察局裡的標語撞倒掉下。

▲黃冠智、段鈞豪在警察局中有一幕打戲。（圖／記者黃克翔攝）

黃冠智因為太過專注於演出，意外將警察局的服務台撞壞，自己的手也不小心受傷，讓高宇蓁笑說「《鳳姐》其實是一部武打片」。而黃冠智為了讓打戲更真實一點，除了劇組安排的課程之外，私底下還去找會柔道的朋友訓練，一直在練習，就為了呈現更好的畫面。

▲黃冠智、段鈞豪在警察局中有一幕打戲。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，高宇蓁在《鳳姐》除了描繪過去茶室小姐的故事，還演出「人口販賣」的問題，她被賣到日本做娼妓，坦言當時因為太過入戲拍到淚流不止，雖然有一幕做好保護措施的全裸上陣，但她並沒有因為身上沒有穿衣而緊張。

▲高宇蓁在電影裡有不少裸露戲碼。（圖／后花園影像製作提供）

反而，高宇蓁相當進入角色，為了呈現遭受凌虐的悲慘身世，他在拍攝過程中不斷被摔，還要呈現被強暴的床戲，造成心裡壓力超大，還會想到新聞上遭受性侵的新聞，拍了20幾次到最後自己都沒了力氣，入戲到一直掉淚，坦言「真的覺得被侵犯了，有一點走不出來，會很恐懼」。

▲高宇蓁在電影裡有不少裸露戲碼。（圖／記者黃克翔攝）

這一次在《鳳姐》不只有裸露戲，還有不少親密激烈戲，高宇蓁被問到拍攝之前是否有詢問過男友的意見，她笑說對方很尊重專要，要求她要好保護自己，甚至還會強迫她身材要控制。某一次，高宇蓁男友突然到片場探班，意外目睹她拍攝一場親密戲，但對方並沒有多說什麼，只有比讚說道「很棒」，給予最大的支持。

▲高宇蓁在電影裡有不少裸露戲碼。（圖／后花園影像製作提供）