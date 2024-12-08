吳宗憲事業版圖再＋1！砸3000萬開江西餐廳　引進廚師來台：已在交流

記者孟育民／台北報導

中視、三立《綜藝玩很大》十年了！ 今（8日）吳宗憲、KID、坤達出席《十週年有笑有淚全紀錄》見面會，暢談這些年的點點滴滴，他們才剛去江西錄完影，吳宗憲遭爆在當地砸3000萬直接把餐廳買下，「因為太好吃了，他們廚師已經在討論來台灣開一家店，反正好玩，可以讓大家吃到不一樣的。」

▲吳宗憲、KID、 坤達 出席《綜藝玩很大》十週年全紀錄新書見面會。（圖／記者周宸亘攝）

吳宗憲2023年底才砸2700萬買下台南老字號餐廳「老唐牛肉麵」，並交由兒子鹿希派打理，如今又將開江西菜店，僅因錄影在當地吃完讚不絕口，「東西怎麼會那麼好吃，我們是挑剔到不行的，吃完去別的地方，後來又許願再回去吃原來那一家。」 被問到大約斥資多少錢？他則說：「開一家餐廳3、5千萬要的，是一間大型餐廳，每個人都要吃一下，台北沒有這類的餐廳，現在公司已經在跟他們交流，多做一點給人家機會。」話一出讓現場難以置信，坤達立馬補槍：「你以為開玩笑嗎？是真的喔！」

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▲吳宗憲計畫開江西餐廳。（圖／記者周宸亘攝）



另外，在節目中吳宗憲總是催促坤達生子，今再被問到進度，坤達一如往常回應：「一直以來都是順其自然啊，而且跟太太就是工作當中，比較不會特別計劃做這件事。」在旁的KID則搞笑地說：「現在可能憲哥比達哥還早！」