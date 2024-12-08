韓抗議現場滿是「偶像七彩手燈」！　為自己發聲：高舉我們的心靈燭光

記者張筱涵／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日無預警頒布戒嚴令，時隔約6小時後解除引起不滿，大批民眾走上國會所在的汝矣島和光化門表達抗議。其中，這次也出現了一個特殊現象，以往南韓民眾抗議都是高舉著燭燈，這次許多年輕人高舉著偶像的應援手燈，來表達自己的心聲，掀起熱議。

▲南韓民眾聚集在南韓首爾國會外，要求總統尹錫悅被彈劾下台。（圖／路透）



南韓國會7日下午針對尹錫悅總統的彈劾案進行表決，然而，執政黨議員抵制並退場，這引發了民眾的強烈憤怒，尤其是多數國民力量黨議員在表決金建熙特檢法案後，離開會場的行為更是招致一片譁然。這樣的情況讓越來越多南韓民眾走上街頭，其中讓人注意到的是，年輕族群的增加。

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南韓時事記者洪思勳在節目《金御俊的新聞工廠》中，提到這次看見許多年輕族群走上街頭，看著年輕人高舉著手燈喊著口號，內心深受感動，也因此為曾想放棄的自己感到羞愧：「大家真的都該去看看（那些舉著手燈的年輕人），我真的內心深受感動，一切都還沒有結束啊……看著他們，讓我覺得自己好羞愧，我是老一輩的人，看著那些跟我女兒同輩的人，我感受到了希望。」

▼洪思勳受訪內容。（影片／取自X／ddami1124，如遭刪除請見諒）



홍사훈 기자님의 국회 촛불집회 현장 후기..

응원봉,그리고 응원봉을들고있던 젊은친구들을 어떤시선으로 바라보시는지 들어봐ㅜㅜ pic.twitter.com/1oRlWfWhaH — 다미 (@ddami1124) December 7, 2024

這樣的現象其實從南韓各家媒體的現場轉播中可見，人們舉著不同色彩的手燈，喊著自己的信念，儘管部分人指出「在抗議現場拿應援手燈不太好吧」，但也有人說「為什麼不能帶偶像的應援手燈？那就是照耀他們內心的光芒，就是燭燈啊」、「用愛去守護某些事物，是K-POP迷們最擅長的事，再加上那份心甘情願展現的勇氣」。

據《edaily》報導，20幾歲的趙某受訪時表示，「在朴槿惠總統彈劾時，我曾經拿著蠟燭參加示威，但因為蠟燭容易被風吹熄，這次我選擇帶應援棒。這是想讓那些人看到，即使在冬天的寒風中，我們的決心依然不滅。」

▼南韓年輕人走上街頭。（影片／取自X／andaejana，如遭刪除請見諒）



이런 세상에서도 빠순이가 손에 드는 무기는 좋아하고 사랑하는 것을 상징하는 응원봉인게 맘에 든다ㅋㅋㅋㅋ

우린 존나 할 수 있따

오래걸리더라도 지치지 말자 우리 존나 많음. 짱 https://t.co/fHbg1XxI6V pic.twitter.com/5JFlFebEQH — 04 (@andaejana) December 7, 2024

21歲的崔某也說「親身經歷了歷史課本中的場景，感到既害怕又震撼。於是和朋友決定一起參加這週的集會，並親手製作了頭飾」，抗議的年輕族群表示，他們的目標是以和平的方式實現訴求，而不是採取過激行動。20多歲的女性則說：「不同於過去軍事獨裁時代的集會，我們不需要以燃燒瓶等暴力方式進行抗議，我們希望引領一種和平的示威文化，用色彩繽紛的應援棒展示我們強烈的民意。」