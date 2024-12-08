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黃偉晉大和解9年前翻臉歌迷！　還原超巧經過：最氣外流文章的人

記者張筱涵／綜合報導

藝人黃偉晉今（8日）深夜分享，在出道12周年的時候，和9年前的一位歌迷和解。在2015年時他曾被一位歌迷要合照，但因為公司規定而拒絕，而當看見該名歌迷發文批評後，氣得在個人臉書發文結果被爆料，對自己帶來很大的打擊。

▲▼黃偉晉。（圖／翻攝自Instagram／weijin_huang）

▲黃偉晉9年前曾因私人臉書發文被外流引起爭議。（圖／翻攝自Instagram／weijin_huang）

黃偉晉回想9年前曾有過一段經歷，當年他與團員約好一起打球，被一名歌迷要合照，礙於公司對外規定不能私下拍照：「但其實要拍當然還是可以，可是我不好意思幫正在場上打球的團員一起答應，並不是每個團員都喜歡私下拍照，所以乾脆拒絕。」

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然而，這名歌迷隨後在網路上發文批評黃偉晉，這篇文章很快地也就傳進耳邊：「我也在我私人FB直接臭幹譙一大波，結果我這篇文也被我私人FB的不知道哪位走狗垃圾傳出變爆料，導致我當時心情真的是掉進一個谷底，畢竟這對當下是偶像男團身份的我是一個打擊。」

意想不到的是，事情過了9年，黃偉晉在與朋友聊天時，意外得知當年發文的民眾竟然是他朋友的男友的朋友。得知真相後，他感到非常驚訝，並且那位民眾也主動聯繫並透過視訊道歉，表達自己當時並無惡意，只是隨便發表一些不經大腦的話。

▲▼黃偉晉。（圖／翻攝自Threads／weijin_huang）

▲黃偉晉和歌迷和好，坦承最氣的是外流文章的人。（圖／翻攝自Threads／weijin_huang）

黃偉晉表示：「我直接笑出來，因為我懂。」他也在文章中分享，這段往事在12週年之際能夠得到和解，對他而言非常療癒，「好像一個結被解開，有些無解的關係就不用硬解了，人生很多事會順其自然走到對的地方，就像這件事。」

最後，黃偉晉表示，和當年要求合照的歌迷已經約好下次一起聚餐，並開玩笑說：「現在我拍到你爽為止。」他感謝這次的和解，並認為這讓他的12週年更加有趣，充滿了意想不到的彩蛋。

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