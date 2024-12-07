《延禧攻略》帝后CP驚喜合體！聶遠甜蜜告白秦嵐：想再跟妳演夫妻

記者劉宛欣／綜合報導

第9屆愛奇藝尖叫之夜12月7日在澳門登場，現場星光熠熠，中國大陸知名演員白鹿、王鶴潤、劉詩詩、張凌赫、劉宇寧、李一桐、王星越、虞書欣等都參與了盛會，話題度滿滿。其中，演員聶遠、秦嵐曾兩度飾演夫妻，尤其是2018年的《延禧攻略》中的帝后CP更是許多劇迷心中難忘的經典，稍早兩人合體上台頒獎，馬上就衝上微博熱搜。

▲聶遠、秦嵐一起登上尖叫之夜舞台。（圖／翻攝自聶遠、秦嵐微博）

聶遠、秦嵐7日一起現身愛奇藝尖叫之夜，搭配背景的《延禧攻略》主題曲和秦嵐當年飾演皇后時的經典台詞，一瞬間就掀起了粉絲們的回憶殺，登台後，由於秦嵐罕見地以清爽的超短髮現身，聶遠說：「我都不敢認妳了，這個造型特別英姿颯爽！」秦嵐則笑著回答「以前我們是演一對夫妻，今天看了之後我們只能演哥們了。」怎料聶遠卻甜蜜表示「我還是要堅持跟妳演夫妻。」

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▲聶遠、秦嵐久違合體。（圖／翻攝自微博）

秦嵐在尖叫之夜上獲得了「觀眾喜愛的演員」獎，上台時她感激表示「感謝愛奇藝每年都給我很多很多信任，讓我去認真地演我熱愛的角色」，她也透露短髮造型是為了新作，喊話觀眾多多期待。

聶遠、秦嵐暌違多年一起公開現身，讓許多《延禧攻略》的劇迷相當感動，「聶遠秦嵐帝后CP復活」火速衝上微博熱搜，網友紛紛激動表示「bgm一饗，夢回2018」、「媽呀雞皮疙瘩起來了」、「容音和大豬蹄子」、「我的帝后cp，容音和乾小四」、「請！三！搭！」、「超長售後」。

▲《延禧攻略》中，聶遠飾演乾隆皇帝，秦嵐飾演他的「白月光」富察皇后。（圖／翻攝自劇照）

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