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改編「荃灣弒母殺妹案」　劉青雲《爸爸》被讚：從影以來最揪心演出

記者蕭采薇／台北報導

近來香港電影強勢回歸，《破·地獄》香港上映不到一個月即破4.8億台幣，穩拿2024年最賣座港片冠軍。由金馬影帝劉青雲主演、《踏血尋梅》翁子光最新編導力作《爸爸》也來勢洶湧，在香港上映首日就飆出800萬台幣銷量，後勢看漲，台灣片商也乘勝宣布《爸爸》將定檔2025年1月3日全台上映。

▲劉青雲在電影《爸爸》中與谷祖琳育有一對兒女。（圖／甲上娛樂提供）

▲劉青雲在電影《爸爸》中十分疼愛熊諾頤飾演的女兒。（圖／甲上娛樂提供）

曾以《奪命金》摘下金馬影帝並榮獲三屆香港電影金像獎影帝的劉青雲，為了最新電影《爸爸》獻出「從影以來最揪心演出」，心碎演繹案件倖存者父親的無盡傷痛。故事改編自震驚香港社會真實事件「荃灣享和街弒母殺妹案」，在取得當事人簡先生（案件中的父親）支持和協助下，由金獎幕後團隊聯手傾力打造。

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該片強勢入圍2024東京國際影展「主競賽單元」，成為角逐「櫻花大獎」唯一港片，並榮獲第21屆香港亞洲電影節閉幕片，劉青雲更獲媒體盛讚是「從影最佳演出」。電影在香港一上映即開出800萬台幣（破190萬港幣）的首日開片票房，並引發觀眾深刻共鳴，導演翁子光感性表示：「《爸爸》記載了我對『無常』的敬畏，還有對『時間』的敬畏，這是一個爸爸的一趟時光之旅。」

▲劉青雲在電影《爸爸》中與谷祖琳育有一對兒女。（圖／甲上娛樂提供）

▲劉青雲在電影《爸爸》中與谷祖琳育有一對兒女。（圖／甲上娛樂提供）

《爸爸》劇情描述失去了家人的阮永年（劉青雲飾）如常回到茶餐廳開店，讓自己感覺一切依舊，他活在回憶的日常裡，妻子金燕（谷祖琳飾）準備早餐的廚房，兒子厚明（蘇文濤飾）玩網路遊戲的電腦桌，女兒厚恩（熊諾頤飾）收養的三色貓「三花」，還有一家人共進晚餐的快樂谷茶餐廳，彷彿那一夜從未將一切吞噬。

▲劉青雲在電影《爸爸》中與谷祖琳育有一對兒女。（圖／甲上娛樂提供）

▲劉青雲在片中前往會面蘇文濤飾演的犯案兒子。（圖／甲上娛樂提供）

血緣的摰親奪走了生命的摯愛，永年既無法憎恨生者，更無法忘記逝者，唯有回憶與幻想相濡以沫，讓永年在迷茫的生活中找到一些真實感，縱與兒子一窗之隔，永年比以往更努力活得像一個「爸爸」，這段父子關係，會否迎來長夜盡頭，成為彼此活著的救贖？《爸爸》2025年1月3日將在全台上映。

▲劉青雲在電影《爸爸》中與谷祖琳育有一對兒女。（圖／甲上娛樂提供）

▲劉青雲主演真實事件改編的電影《爸爸》，獲媒體盛讚是「從影最佳演出」。（圖／甲上娛樂提供）

此外，吳君如以《我談的那場戀愛》睽違21年再度問鼎金馬影后，電影在台上映後，搞笑浪漫的網戀詐騙題材引發觀眾共鳴，吳君如生動詮釋被詐騙暈船的熟女醫生更讓口碑狂炸，觀眾跟著吳君如又哭又笑，紛紛表示看完後身心舒暢，彷彿也談了一場戀愛。

▲吳君如在《我談的那場戀愛》生動詮釋被詐騙暈船的熟女醫生讓口碑狂炸。（圖／甲上娛樂提供）

▲吳君如在《我談的那場戀愛》生動詮釋被詐騙暈船的熟女醫生讓口碑狂炸。（圖／甲上娛樂提供）

 

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