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胡瓜自曝當年劉家昌安排赴美　除夕擠走徐乃麟不忍全說了

記者葉文正／台北報導

綜藝大哥胡瓜今天與《火車來去》班底安心亞、許孟哲、鍾承翰、張文綺、巫苡萱一起出席華視《多元活力 華視2025展望發布會》，胡瓜被問到與劉家昌淵源，他透露當年第一次去美國表演，就是劉家昌引薦，不過一到美國就被抓到小房間，盤問半天還被放鳥，嚇到狂拉肚子。

▲綜藝大哥胡瓜到華視主持除夕特別節目。（圖／華視提供）

▲綜藝大哥胡瓜到華視主持除夕特別節目。（圖／華視提供）

胡瓜多年來首度沒有在民視主持除夕節目，也表示，這次到華視沒有開節目：「就是除夕特別節目，可能性都很多，剛剛跟總經理相談甚歡，憶起當年她參加《百戰百勝》還被我丟下水，今天也是相談甚歡，若未來有機會才有下一步。」至於有媒體提到乃哥因為瓜哥入主華視除夕，胡瓜也說已跟乃哥聊過，說《天才衝衝衝》一般都是做初一，而且這次來華視發現規模跟陣容跟我想要的時間的長度，是可以作的，所以才答應。

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▲綜藝大哥胡瓜到華視主持除夕特別節目。（圖／華視提供）

▲許孟哲(左起)、李岳峰、安心亞、鍾承翰。（圖／華視提供）

胡瓜也說，等未來宣布陣容，會覺得華視真的是花大錢做節目，但算算也三十年沒回華視了，當年離開華視後，十年在中視，二十年在民視，在華視過去主持《鑽石舞台》，《百戰百勝》等，全盛時期作了七個節目。」

▲綜藝大哥胡瓜到華視主持除夕特別節目。（圖／華視提供）

▲張文綺(左)與巫苡萱。（圖／華視提供）

而胡瓜在民視的招牌節目《綜藝大集合》初一特別節目找曾國城救火，胡瓜則說：「城哥那麼忙，我還跟他說，給你惹麻煩了，也希望他幫忙照顧團隊，反正同公司製作不生疏，其實任何人要幫忙都OK啦。因為華視開出的條件讓我無法拒絕，華視大手筆，製作費比各台都高，但我跟民視關係也還是非常好。」

而之前白冰冰邀請胡瓜上《我愛冰冰秀》，至今卻未去錄影，胡瓜解釋：「我本來想帶陳美鳳去上，但美鳳在國外，只好先上康康的節目，之後就沒收到邀約。」但胡瓜聽到華視收視率一哥，其實是《多啦A夢》，笑說那我們就來扮《多啦A夢》，更提到搭檔等級都跟他差不多，可以丟東西出來，這次會比較輕鬆，大致上結構都弄玩了，節目內容也已經塞爆，把串場弄好就好。不用親自上陣。

胡瓜也說，因為劉家昌去世，有跟她外甥女高怡平聯絡，也透露：「劉家昌在我還沒成名前，在秀場就注意到我，我第一次到美國表演，就是他安排的，┬ㄤ時高凌風表演，我去主持，當時還嚇到在飛機上拉肚子，下飛機後還被海關帶到小房間拷問，還好華航空服幫我解釋，拖了三、四十分才出去，出去後看不到接我的人，還好在機場碰到華僑，我才把電話號碼給他，她才打電話給高凌風姐姐，她說以為我沒搭上飛機，後來才接到我。」

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胡瓜, 陳美鳳, 徐乃麟, 安心亞

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