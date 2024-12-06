謝和弦放話「要生一打組籃球隊」　第三胎名字曝光了！

記者蔡琛儀／台北報導

謝和弦推出全新專輯《2203扣人心弦(下)》，日前上電台分享創作幕後故事和當爸後的心境轉變。專輯中，謝和弦特地為女兒「音悅」和「音芙」創作情歌，並喊話老婆陳緗妮「生一打」組籃球隊，甚至已想好下一胎要取名叫「謝音浪」。

▲謝和弦上電台宣傳新專輯。（圖／POP Radio提供）

謝和弦表示，成為爸爸後，他的眼神和造型都溫柔許多，還親自進產房幫女兒剪臍帶，也花更多時間陪伴家庭，「我感覺從男孩變男人只是一瞬間，原來這就是轉大人的感覺。」他坦言自己不想當嚴父，希望父女之間無話不談，但他卻忍不住抱怨女兒最近迷上國外兒童頻道，常大喊：「我要Adam(角色名)！」讓他擔心女兒以後會帶外國男朋友回來。

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謝和弦回憶生病時的低潮，因藥物影響，常覺得腦袋昏沉，甚至曾跑上頂樓，一度閃過「跳下去就解脫了」的念頭，還好老婆陳緗妮一直打電話給他，「謝謝過去的我沒有放棄自己，沒有放棄創作」，同時也對陪同錄音的老婆大聲告白「我愛你」，閃瞎眾人！

▲謝和弦如今有女萬事足。（圖／POP Radio提供）

他如今事業和家庭雙豐收，被問之後還有什麼心願？謝和弦笑說想完成的都已經完成了，現在最大心願就是期許自己做個好爸爸，做家人最堅固的靠山。