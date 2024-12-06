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周杰倫公司突發3點公告「勿站椅上」！　林襄、李芷霖遭網點名

記者黃皓瑋／綜合報導

周杰倫昨（5日）起一連4日在台北大巨蛋開唱，吸引許多名人到場支持，然而在演唱會首日，藝人林襄、李芷霖卻被爆出站在椅子上、使用閃光燈，影響後排觀眾體驗，引起不小的爭議。周杰倫公司「杰威爾」今日發布了演唱會相關公告，其中也包含「勿站立在椅子上」的警示，引發網友討論。

外送稿用 ▲▼李芷霖 林襄。（圖／翻攝自Instagram、Threads）

▲李芷霖、林襄在演唱會途中站上椅子引發爭議。（圖／翻攝自Instagram、Threads）

杰威爾稍早在官方粉專發布3點公告：「每個座位都有放有1支螢光棒，演唱會後可帶走留念，呼籲歌迷勿拿走其他座位的螢光棒」、「螢光棒經中控電腦設定，會隨歌曲作燈光變化，開演前螢光棒處於『休眠模式』，請歌迷不要硬按、敲打，以免設定跑掉」、「演出中請勿站在椅子上，以免發生危險」。

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公告一出引發討論，許多昨日螢光棒失竊、被弄壞的苦主紛紛現身，也有不少網友質疑，為何不將螢光棒改成實名制領取。然而，也有部分網友關注於第3點聲明，留言點名昨日遭爆料的林襄、李芷霖。

▲▼網友點名林襄、李芷霖。（圖／翻攝自Facebook／杰威爾音樂 JVR Music）

▲網友點名林襄、李芷霖。（圖／翻攝自Facebook／杰威爾音樂 JVR Music）

其實，林襄、李芷霖今日凌晨已先後公開道歉，林襄表示當時是點歌環節：「能一起唱《半島鐵盒》身為粉絲的我最大的願望，只問過後面的朋友，他們表示可以站起來試試，所以才鼓起勇氣站了起來，但我當下沒有想到還有更多的後面的後面，所以影響到了大家，這點我感到非常抱歉。」李芷霖則坦言，「當他（周杰倫）走來這一區的時候，我太投入站起來，還拿閃光燈讓你眼睛不舒服」，並向受到困擾的觀眾致歉。

▲▼林襄。（圖／翻攝自Threads／95_mizuki）

▲▼林襄、李芷霖發文道歉。（圖／翻攝自Threads）

▲▼李芷霖。（圖／翻攝自Threads）

▼杰威爾演唱會公告。（翻攝自Facebook／杰威爾音樂 JVR Music。如遭刪除請見諒）

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周杰倫, 林襄, 李芷霖

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