記者張筱涵／綜合報導

YouTuber上班不要看5日實測拿著號稱「貼著固體就能聽到聲音」的竊聽器，並在大巨蛋周圍實測最清楚的位置，最後的位置更吸引圍觀群眾搶聽，畫面相當有趣。

▲上班不要看拿竊聽器隔牆聽周杰倫演唱會。（圖／翻攝自YouTube／上班不要看）



上班不要看以「實測用竊聽器聽周杰倫演唱會」為題拍片，他們一開始先到地下二樓的七號門實測，發現完全聽不到，接著改到20號門旁的身障廁所，也一樣失敗，最後到一樓餐廳發現在酒吧廚房一帶聽得到七成，為了聽得更清楚，他們到本館3號口附近發現聽得最清楚，還興奮到跟著唱歌，引發路人搶聽圍觀。

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▲上班不要看四處測試。（圖／翻攝自YouTube／上班不要看）

▲上班不要看最後找到最清晰的點，吸引路人圍觀搶聽。（圖／翻攝自YouTube／上班不要看）



網友們留言笑說「感謝上不，大家可以從下水道爬出來了」、「掌門精釀該推套票了吧，有吃有喝有座位」、「我怎麼感覺有點病態」、「現在隔音那麼好？我記得我以前去小巨蛋看演唱會在周遭就聽得到」、「聽診器比較便宜」。

不過，刑法第315條規定，無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者和無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，都是違法行為，恐面臨30萬以下罰金，3年以下有期徒刑。