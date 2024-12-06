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SJ希澈喊「利特不能結婚」！　爆笑放話：我會去婚禮大哭大鬧

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天團Super Junior即將在明年迎來出道20周年，團體歷經多次風波，依舊每年推出新作品回歸，深受廣大粉絲喜愛。近日，金希澈在YT節目《腦過者2》中，被製作單位問起了結婚話題，他坦言身邊的同齡好友除了隊友利特以外全都結婚了，讓他相當擔憂最後只剩自己一人，甚至喊出「利特結婚我不會去婚禮」。

▲希澈不希望利特結婚。（圖／翻攝YouTube／찹찹 ChopChop）

▲金希澈表示同齡好友只剩利特沒結婚。（圖／翻攝YouTube／찹찹 ChopChop）

▲▼《SCOOL》總決賽導師群訪問，利特。（圖／天空娛樂提供）

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▲利特。（圖／天空娛樂提供）

金希澈在《腦過者2》聊起了結婚話題，被問到好友之中還有誰沒結婚？希澈馬上回答「除了利特以外的都結了」，接著他鄭重表示「如果利特結婚，那我真的不會去婚禮，因為我可能會哭」，還笑稱自己會在婚禮大哭喊著「這個婚禮無效！」製作單位追問：「如果他請你當司儀呢？」他也說「我會拒絕。」

▲希澈不希望利特結婚。（圖／翻攝YouTube／찹찹 ChopChop）

▲金希澈甚至揚言不去婚禮。（圖／翻攝YouTube／찹찹 ChopChop）

金希澈多次強調不希望利特結婚「他如果結了婚，就真的只剩我一個了，所以不行」，不過也提到可以舉辦聯合婚禮，兩個人一起辦，最爆笑的是，他甚至揚言「利特結婚的話，我會去婚禮現場大鬧，直接躺在地上大哭」，用幽默方式展現出與好友間的深厚情誼。

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