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2025年身強財運旺3星座！天秤掰了健康隱患　第1名「人財兩得」

記者劉宛欣／綜合報導

2024年進入尾聲，即將迎來新的一年，也讓人好奇新的一年會有什麼樣的新氣象，星座專家Amanda便在《命運好好玩》節目上，以上升和太陽星座為基準，解析了2025年哪3個星座會因健康狀況良好，帶動整體運勢與財運向上，提供給大家參考。

第三名射手座：飲食控制、輕盈健康

射手座的朋友在2025年將因為飲食調整而迎來更輕盈健康的生活。不論是為了減重還是追求養生，改變飲食習慣、引入更多原型食物，將讓射手們的身材變得更好，從而感受到身體與心情的雙重輕盈感。這樣的轉變不僅提升了生活質量，也讓射手們在工作上更有活力與衝勁，進一步帶旺整體運勢。

▲2025年人財兩得星座。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩 官方頻道）

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▲第三名射手座。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩 官方頻道）

第二名天秤座：調整作息、快樂人生

天秤座的朋友若能在2025年調整作息，將收穫健康與愉快的心情。許多天秤座常因身兼多職或家庭責任而熬夜，但若能規律睡眠，開始「睡得夠」，不僅會改善心情，也能減少健康隱患。心情開朗、身體強壯後，生活品質將顯著提升，甚至不需頻繁就醫，運勢自然跟著旺起來。

▲2025年人財兩得星座。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩 官方頻道）

▲第二名天秤座。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩 官方頻道）

第一名水瓶座：記取經驗、人財兩得

水瓶座的朋友在2025年能記取過去的健康教訓，透過改善生活習慣來迎接嶄新的健康狀態。例如，過去可能因牙痛或腸胃問題而拖延看醫生，但若能及時處理與調整，便可實現人財兩得，健康與運勢雙贏。

▲2025年人財兩得星座。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩 官方頻道）

▲第一名水瓶座。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩 官方頻道）

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