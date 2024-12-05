楊祐寧爆料「4歲女兒偷牽男生手」　慶生文超酸笑翻網：是大人了

記者蔡宜芳／綜合報導

男星楊祐寧在2020年與女友Melinda結婚，育有兩個女兒Anah和Kya。他3日PO文為大女兒Anah慶祝4歲生日，除了分享女兒的成長，也無意間透露爸爸們的共同煩惱，笑翻網友。

▲楊祐寧的大女兒Anah已經4歲。（圖／翻攝自Instagram／yoyang）

楊祐寧分享了幾張替女兒慶生的照片，開頭就幽默表示「4歲是大人了」，透露Anah的生日派對賓客是自己決定的，另外還有一些「小大人」的行為，包括歌單已經有流行音樂、敢吃泡菜、學會一個人睡覺等。

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楊祐寧還提到，Anah現在都不允許別人叫她小妹妹，因為她在家裡是大姐了。楊祐寧更充滿怨氣地爆料：「也在吵雜的環境中保護媽媽，而且不用經過爸爸同意就牽男同學的手。」

▲▼楊祐寧替女兒慶生。（圖／翻攝自Instagram／yoyang）

楊祐寧的貼文發出後，幾位演藝圈好友都現身留言，包括修杰楷、柯佳嬿、大飛都說「姐，生日快樂」、「我最欣賞有主見的女孩子了，生日快樂」、「大姐頭生日快樂」；網友也紛紛笑道「可以不用經過爸爸的同意牽男生的手，我不相信」、「不經過爸爸同意牽男同學的手真的是帥氣又煩惱」、「老爸有一點心酸的感覺」。