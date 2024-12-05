李佳穎產後30天「放風朝聖周杰倫」！　驚喜同框林家正：很開心

記者王靖淳／綜合報導

天王周杰倫（周董）今（5）日在台北大巨蛋舉辦演唱會，全場不只吸引3.8萬歌迷湧入，不少藝人也都到場朝聖，一睹天王的魅力，就連上個月初才剛生完小孩的女星李佳穎，稍早也透過IG限動PO出與老公「阿力」坐在觀眾席的自拍照，透露自己意外同框中華隊選手林家正，同時也開心表示：「媽媽產後30天第一次放風。」

▲李佳穎和老公朝聖周杰倫演唱會。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

照片中，李佳穎身穿一件簡單的黑色上衣，臉上戴著口罩，頭上再搭配一頂毛帽，展現出隨性的風格。她的表情自然，對鏡頭擺出開朗笑容。老公阿力則穿著淺色，同時戴著口罩，整體造型顯得輕鬆自在。兩人坐在台北大巨蛋的觀眾席，手上拿著周杰倫演唱會所發放的手燈，彼此靠在一起，畫面中洋溢著甜蜜的氛圍。

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▲李佳穎。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

李佳穎在文中提到，自己在餵飽兒子後，就從月子中心快速趕來台北大巨蛋，準備參加周杰倫的《嘉年華》演唱會。她開心表示，這是自己產後30天以來來的第一次外出放風，因此對於這次的演唱會感到相當期待及興奮，同時也透露，自己還在現場巧遇世界12強棒球賽奪冠的中華隊選手林家正，甚至還意外合影留念。