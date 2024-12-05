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獨／前演藝工會理事長康凱遭判刑確定　重拳痛毆員工畫面曝光

記者葉文正／台北報導

資深藝人、中華演藝總工會前理事長康凱，去年9月間與演藝工會劉姓員工發生衝突，康凱竟掐住對方的脖子，事後又用LINE恐嚇：「我找你很簡單…我找人去弄你我非常簡單。」劉男提告後，康凱3日遭高等法院判處有期徒刑2月、拘役50日，得易科罰金11萬元確定。康凱得知自己判刑定讞，大喊：「完了不能當理事長了。」

▲康凱毆人畫面曝光。（圖／本人提供）

▲康凱毆人畫面曝光。（圖／本人提供）

康凱得知自己上訴失敗，沮喪表示，「我會被罰11萬元對吧，而且會有紀錄，現在我就不能擔任理事長職位了，我不能有刑案問題在，不然我為何上訴？這很嚴重，罰錢不是問題，但我所有事情都不能推動，我覺得不公平，因為不可能一個主管去打一個員工，我沒有必要，他還在上班呢，他不阻礙我下電梯的話，我不會這樣，我覺得是曹雨婷(現任理事長)要他告我，她有很多證據在我手上，我判刑之後我就不能當理事長了。」對於判決結果感到慌張。

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▲康凱毆人畫面曝光。（圖／本人提供）

▲康凱不斷痛擊員工。（圖／本人提供）

而康凱毆打員工的影片，也於今日曝光，影片上顯示，康凱多次揮擊拳頭，毆打劉姓員工臉部等部位，更掐住員工脖子，看來相當氣憤，而劉姓員工則沒有還手，一面倒挨打，完全職場霸凌無誤。

▲▼108年度關懷演藝人員端午節聯歡餐會,康凱。（圖／記者季相儒攝）

▲康凱被判刑確定。（圖／記者季相儒攝）

劉姓員工也表示，原本不想提告康凱，還主動提和解，但是康凱犯後態度不佳，又不承認錯誤，反而恐嚇他，讓他心生畏懼，所以才提告，如今影片曝光，證明康凱毆人毫不留情，對員工粗暴。

案發於去年9月15日下午2點左右，康凱到臺北市復興北路演藝工會辦公室辦理交接。他離開時帶走有證書字樣的物品，但被劉姓員工阻止，雙方起起了執。康凱竟掐住對方的脖子，再揮拳、腳踢、推劉男撞牆，劉男事後驗傷，發現有頭部鈍傷、頸部挫傷、下背和骨盆及右側大腿挫傷等等傷勢。全案已經三審定讞。

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康凱, 演藝工會

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