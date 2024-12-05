直擊／等了7年　周杰倫回來了：回家唱歌的感覺真的很棒！

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）回來了！眾多粉絲等待7年，終於盼到天王歸來，而他今晚唱到〈青花瓷〉時，也開心高喊：「你們好嗎？回家唱歌的感覺真的很棒啊！」頓時全場3.8萬歌迷歡聲雷動，以最熱烈的尖叫聲歡迎周董回家，而他也即興唱出「我站在這裡，你們的聲音，說謝謝你，謝謝！」再度讓全場瘋狂。

▲等了7年，周杰倫終於回到台北演唱。（圖／杰威爾提供）

周杰倫「嘉年華」演唱會5日於台北大巨蛋舉行，除了是周董睽違七年再度於台北舉辦演唱會，也是台北大巨蛋第一次舉辦的專場個人演唱會。開場由華麗眩目的聲光效果啟動「嘉年華」的主題，38名舞者與6名特技人員呼應歡樂情境，歌迷進入繽紛的Fantasy場景、也進入周杰倫的音樂世界，接著直徑12米、巨大的多層次LED球揭開演唱會序幕，周杰倫一身勁裝，以〈黃金甲〉、〈本草綱目〉，搭配氣勢十足的爆破煙火絢麗登場。

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接著他帶來〈說好不哭〉、〈青花瓷〉、〈簡單愛〉，熟悉的前奏一下，全場歌迷都紛紛跟著大合唱，彷彿回到那些年少追星的歲月。

▲周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋場面震撼。（圖／杰威爾提供）

為了將「嘉年華」整套演出搬進大巨蛋場館，主辦單位做了不少調整，包括硬體設計上左右舞台的延伸，使舞台面寬達到132公尺，是「嘉年華」巡演有史以來最寬的舞台。搭配五片1000吋巨大螢幕，再從大巨蛋屋頂垂吊的一顆直徑3公尺的銀色鏡球，隨歌曲氛圍投射奪目光彩。