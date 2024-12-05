子瑜喊想吃《黑白大廚》素食生魚片！被發現「到店打卡」主廚秒變小粉絲

文／妞新聞

韓國人氣女團「TWICE」最新迷你14輯《STRATEGY》回歸倒數！在12月6日正式發行前，還有超多新鮮女神可以看，近日定延、志效以及台灣籍忙內成員「周子瑜」，登上Girl's Day出身的惠利新節目YouTube綜藝《Hyell's Club》，暢談私下的近況日常。

子瑜也追Netflix《黑白大廚》

爆料最愛料理是這一道

▲定延、志效及子瑜登上惠利新節目YouTube綜藝《Hyell's Club》。（圖／Youtube／혜리，下同）

一開場滿桌的下酒菜，就讓3女神驚呼連連，在談到Netflix爆紅實境競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》中出現的美味料理時，子瑜也透露自己有在追《黑白大廚》，當被問到：「最想去哪個廚師的餐廳時？」子瑜沒有選討論度最高的前8強參賽者，而是意外的表示對於黑湯匙代號「名人的主廚」林熙元（임희원）主廚的料理『素食生魚片』很感興趣！？

吃貨效率王認證

節目播出前已經踩點

▲子瑜在節目喊想吃《黑白大廚》料理，主廚本人也發限動曬出影片截圖。（圖／IG@lim_stargram）

子瑜表示：「很好奇會不會跟真的生魚片吃起來一樣」，定延也在一旁爆料：「子瑜很喜歡挑戰新的事物」，在節目播出後，子瑜的談話片段馬上引起討論，連林熙元主廚本人也看到啦！他在IG限時動態曬出影片截圖，還開心的邀請子瑜：「感謝對於《黑白大廚》的喜愛，隨時歡迎你來吃生魚片喔～」

▲子瑜踩點人氣餐廳。（圖／IG@lim_stargram）



不過，主廚您太晚發了吧？其實子瑜已經光速完食了！在節目《Hyell's Club》播出前（剛好播出時上傳）已經與工作人員、朋友跑去林熙元經營的漢南路人氣餐廳BUTO踩點，可以看到子瑜一頭蓬鬆泡麵捲，穿著輕便的鵝黃色針織外套與主廚在店內、店外合影，還送上自己的簽名專輯，主廚一秒變身小粉絲狂曬炫耀，粉絲一看噴笑：「子瑜太有效率了吧？」

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