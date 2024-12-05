83歲台灣貓王心臟衰竭病逝！　西洋音樂教父籌音樂會...時間地點曝

記者蔡琛儀／台北報導

「台灣貓王」徐慶復11月因心臟衰竭過世，享壽83歲，台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基和「西洋音樂教父」余光討論，將於明年1月4日在台北「CORNER MAX」多功能展演館舉辦「青春旋律同學會 2025新年Party」，明（5日）在KKTIX開始公開售票。

▲青春旋律同學會 2025新年Party即將舉行。（圖／台北演藝經紀文化交流協會提供）

今（4日）主辦單位邀請「野馬合唱團」鈕大可、「電星合唱團」張祥麟、「印象合唱團」翁孝良、陳復明、「2001合唱團」Masa 與游艾迪以及「雷鳥合唱團」徐慶華齊聚一堂，錄一段對老友徐慶復的回憶，Masa和翁孝良合照時，感嘆說：「這是我們認識這久，第一次拍合照，十分珍貴。」

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鈕大可專程從台中趕來，見到翁孝良、陳復明、Masa、張祥麟、陳體強，聊音樂、聊近況，直呼像開一場同學會。陳復明也說：「這幾年和翁孝良通電話，都是在談吃什藥，翁孝良對各種藥了解，現巳快變成藥劑師了！」

▲台灣貓王日前過世，昨天舉辦告別式。（圖／台北演藝經紀文化交流協會提供）



「青春旋律同學會2025新年Party」延續2015、2017、2019年「青春旋律同學會」風格，由余光帶領、雷鳥、南方血統、時光、野馬合唱團、還有吳楚楚、張明智、陳樹、陳文魁、王晶、林祖成、Peggy Chen，Masa +游艾廸、小宋、棻蘭等歌手演唱，讓歌迷進入50-80年代西洋流行音樂時光隧道。