靠神曲〈當〉走紅！　動力火車憶瓊瑤：不選擇悲傷而是感謝

▲動力火車唱紅瓊瑤電視劇《還珠格格》主題曲〈當〉。（圖／翻攝動力火車臉書）

圖文／鏡週刊

作家瓊瑤4日於淡水住家輕生，享壽86歲。唱紅瓊瑤電視劇《還珠格格》主題曲〈當〉的動力火車今（5日）在臉書貼出與瓊瑤的合照，追憶：「我們不選擇悲傷，而是選擇感謝您。因為您，讓我們被看見。」

動力火車成員顏志琳、尤秋興，1998年為《還珠格格》獻唱主題曲〈當〉，歌曲開頭「啊～啊啊～啊啊啊啊啊啊～」以及歌詞「當我們紅塵作伴 活的瀟瀟灑灑」，至今仍是兩岸三地的不敗經典神曲。

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動力火車今在臉書貼出與瓊瑤的合照，這張這片的拍攝時間是在去年「2023《當那一首歌響起》瓊瑤創作60週年演唱會」上，動力火車靠〈當〉紅遍大街小巷，卻一直是到去年的演唱會，才首次與貴人瓊瑤見面。

動力火車去年在演唱會表示，其實當年有人建議〈當〉這首歌可以找女歌手唱，但瓊瑤堅持要讓動力火車來詮釋，當年瓊瑤歌詞來得突然，眾人迅速譜曲，在短短1天完成錄音。

動力火車感謝瓊瑤「賜歌」，讓他們靠〈當〉走紅，還笑說這首歌讓他們買了好幾棟房子。尤秋興去年分享與瓊瑤的合照說：「〈當〉這首歌唱了20幾年，我自己都很難相信今天竟然是第一次見到這位傳奇人物，一開始拍照還很拘謹，反而是姐姐自己要求要頑皮一點，怎麼那麼隨和親切！而且她早就已在休息室門口等我們拍照，我們真是失禮啊！謝謝瓊瑤姐的慧眼，堅持〈當〉這首歌給我們這當時的菜鳥演唱，值得一生感謝！」

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