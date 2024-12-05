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王陽明與林昱珉同框了！　霸氣喊：我們就是不拿球棒的頂級89

林昱珉送給王陽明簽名球。（翻攝王陽明Threads）

▲林昱珉送給王陽明簽名球。（翻攝王陽明Threads）

圖文／鏡週刊

世界棒球12強賽表現亮眼的「王牌投手」林昱珉，因投球時手臂包手刺青外露，引起熱烈討論。同樣也是「包手」的藝人王陽明曾在比賽後私訊林昱珉互動，讓外界好奇他們的關係，原來2人都在同家店刺青，今（5日）王陽明在社群PO出和林昱珉同框的照片，還霸氣喊：「我們就是頂級89，不拿球棒的頂級89」。

王陽明與刺青師富哥坐在小房間內，林昱珉在後方窗戶外比YA合照。（翻攝王陽明Threads）

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▲王陽明與刺青師富哥坐在小房間內，林昱珉在後方窗戶外比YA合照。（翻攝王陽明Threads）

王陽明在Threads上曬出和林昱珉照片並發文表示，「我們就是頂級89，不拿球棒的頂級89，你們說說看吧，有什麼問題嗎？」照片中可見林昱珉送給王陽明簽名球，還有一張照片是王陽明與刺青師富哥坐在小房間內，林昱珉在後方窗戶外比YA合照，畫面相當逗趣。

陽明與林昱珉一起跟刺青師合照。（翻攝王陽明Threads）

▲陽明與林昱珉一起跟刺青師合照。（翻攝王陽明Threads）

12強賽台灣隊擊敗日本奪冠後王陽明曾私訊林昱珉「Good job」，對方則回應「Thank you」，2人因為在同家店刺青牽起了這段緣分。據了解，林昱珉的刺青是出自彫富刺青33歲的刺青師「彫育」所操刀，父親「富哥」是台灣教父級刺青師，王陽明也是該店的顧客。


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