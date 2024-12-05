瓊瑤輕生前1天仍回覆粉絲留言！　預告「做個了斷、死得乾脆」

▲瓊瑤一生寫下眾多知名著作。（翻攝瓊瑤臉書）

圖文／鏡週刊

知名作家瓊瑤昨（4日）下午1點半左右傳在新北市淡水區住家房間內輕生死亡，享壽86歲。她生前經常在臉書與粉絲互動，3日還在回覆粉絲留言，寫下：「收拾好我的心情，讓這一生的愛戀，做個了斷。」幾天前也說最希望「活得燦爛，死得乾脆」，對訣別似乎早有預告。

瓊瑤7天前在臉書寫下「《憶亡夫》─不如歸去─」長文，提到這些天特別想念亡夫平鑫濤，包含「這種『想』，在你被插上鼻胃管以後，在你的兒女對我大肆攻擊以後，在我完成《雪花飄落之前》以後，我都拚命遏止自己去『陷入』的。」「這條生命的最後路太漫長又殘忍，讓我痛苦不堪。」「你去了，留下一千多日的無助與傷痛。我忙著做人生的收尾工作，卻無法遺忘我們的過去。」等字句。

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瓊瑤的文字讓粉絲看了很擔憂，一名粉絲2日留言，表示看到瓊瑤用「收拾」、「歸去」這些詞，心裡很不舒服，希望瓊瑤健康活著。對此，瓊瑤3日下午12時34分回覆該名粉絲：「我這篇『不如歸去』，就是收拾好我的心情，讓這一生的愛戀，做個了斷。雖有深情也有遺憾！都隨風而去了。」

4天前《還珠格格》韓文翻譯者惠羅留言，表示看完瓊瑤的文章心裡五味雜陳，「您的文字裏充滿了悲傷，讀著讀著，我的心都跟著揪起來了。我無法想象您經歷了怎樣的痛苦，也不知道該如何安慰您。我只想給您一個溫暖的擁抱。」

瓊瑤2日回覆她：「是的，我終於可以寫出我的感覺，這是一種釋放，表示我能面對了！我挨過一段痛苦的時間，懷疑的時間，仍然選擇了相信，選擇了愛！你該為我笑的。不要傷心，我最希望看到的，是你們的笑容！」

還有粉絲留言，表示平鑫濤到生命最後太不容易，換做是自己一定希望不插管、不手術、給生命最後的尊嚴。對此，瓊瑤1日回覆：「說得好！台灣的臥床老人，是全世界第一名！平均一個老人，要臥床8.5年！然後，全身一個個器官衰竭，手腳變形，打針打到找不到皮膚打，實在是慘不忍睹。我現在是老人喔，也要面對死亡這一關，我最希望的，就是活得燦爛，死得乾脆！」

▲瓊瑤去世前一天回覆網友，稱要收拾心情，「讓一生的愛戀，做個了斷」。（翻攝瓊瑤臉書）

▲瓊瑤在3日時仍在回覆網友留言。（翻攝瓊瑤臉書）

▲瓊瑤回覆網友，表示希望「活得燦爛，死得乾脆」。（翻攝瓊瑤臉書）

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