吳婉君太平山巧遇牠：被可愛爆擊！　網友見照急提醒「兇猛山羌殺手」

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吳婉君太平山巧遇黃喉貂：被可愛爆擊！　網友見照急提醒「兇猛山羌殺手」

記者張筱涵／綜合報導

演員吳婉君近日於社群媒體分享在太平山國家公園的山毛櫸步道上，偶遇黃喉貂的奇妙經歷，但留言區的網友們都相當緊張，不停提醒黃喉貂其實攻擊力強大的肉食性動物。

▲▼吳婉君。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳婉君）▲▼吳婉君。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳婉君）

▲吳婉君在太平山國家公園偶遇黃喉貂。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳婉君）

吳婉君發文寫道：「在太平山國家公園裡的山毛櫸步道，你就這樣朝我走來，對看的一眼瞬間，我被可愛爆擊，我以為你要來討摸摸勒，黃喉貂，一眼瞬間的緣分，殊不知你其實是個狠角色。」

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這段分享引發熱烈討論，網友紛紛留言提醒：「黃喉貂雖然可愛，但其實是動作迅速的肉食動物，要保持距離！」吳婉君也幽默回應：「我看到牠獵捕的新聞有嚇一跳，很多隻的話我可能也會害怕。」她強調自己也謹記「不餵食野生動物」的原則，避免影響牠們的自然習性。

▲▼吳婉君。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳婉君）▲▼吳婉君。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳婉君）

▲吳婉君分享黃喉貂的照片。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳婉君）

許多網友進而提醒黃喉貂真的是狠角色，「很可愛但是他很兇」、「婉君，野生動物妳還是要保持距離，畢竟牠們還是有野性存在，黃喉貂是可以殺死山羌的哦」、「別名『羌虎』，外表可愛但是很凶猛的動物」、「牠其實是斥候，還好你不是小孩，要不然可能會被圍獵」。

▲吳婉君分享黃喉貂的照片。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳婉君）

▲▼網友留言。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳婉君）

▲吳婉君分享黃喉貂的照片。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳婉君）

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