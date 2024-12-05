夢回2000年！周杰倫大巨蛋彩排太逆齡　昆凌也問：這男孩是誰

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）將在今（5日）晚上於台北大巨蛋開唱，也是首位站上大巨蛋舉牌個人演唱會的歌手。這幾天周董已回到台灣進行彩排，昨晚更PO出好幾張彩排照，老婆昆凌也愛相隨現身。

▲▼周杰倫大巨蛋彩排造型被誇頗有當年剛出道時的帥氣模樣。（圖／翻攝周杰倫IG）

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周董在IG發文寫：「第一次走進大巨蛋站上這個既熟悉又陌生的舞台，常常經過東區大巨蛋，但現在特別有感，明天見啦！」戴著黑色鴨舌帽的周董也被粉絲驚讚看起來超年輕，宛如剛出道時的模樣，粉絲直呼：「夢回2000年！」老婆昆凌也俏皮寫：「Who’s that boy?」（這個男孩是誰？）

而周董除了在台上彩排，也親自下台體驗大巨蛋觀眾席視角，昆凌說看到他認真的模樣，忍不住幫他以「老婆視角」拍照紀念，也可看到每張座椅上似乎都有放著周董演唱會手燈。而昆凌隨後用英文寫：「Just enjoy yourself! U da best!」（好好享受，你是最棒的。）替老公加油打氣。

▲▼周杰倫大巨蛋彩排，昆凌愛相隨。（圖／翻攝昆凌IG、翻攝周杰倫IG）

周董演唱會一票難求，網路上早已傳出不少被詐騙的消息；而大巨蛋的餐廳也被民眾發現，可以在餐廳內就聽的周董彩排的音樂，因此也被爆出周董演唱會期間，許多大巨蛋餐廳的晚上訂位都已爆滿，相當逗趣。