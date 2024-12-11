林益世妻爆職場霸凌「中視員工怕到手抖失眠」！　看身心科被迫辭職

圖文／鏡週刊

涉嫌收賄的前行政院祕書長林益世老婆，也是現任中視新聞部副總經理的彭愛佳，被指長期高聲咆哮、飆罵下屬，行徑囂張且跋扈。「彭愛佳的霸凌行徑罄竹難書，常常一進辦公室沒有多久就河東獅吼，全辦公室都無法專心工作。」根據某位離職員工形容，彭愛佳動不動就是大聲辱罵，言語極盡羞辱之能事，「工作環境已在業界早已傳開，除非是剛畢業的學生會誤入叢林之外，基本上同業對中視敬而遠之。」

據說就連應徵其他公司的人，也都聽過彭愛佳經典的罵人錄音檔，聲名已經遠播至此。據聞曾受她高壓管理的幾位中階主管，因與彭愛佳開會然後長期受到言語霸凌，其中一位跟她講話會忍不住手發抖，有的到後來飽受嚴重失眠困擾，必須看身心科，得吃藥才能入睡，「都是中視資深員工，明明可以做到退休，但被迫辭職。」

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▲林益世（右）以前是馬英九（左）的心腹，對他信賴有加，一度更讓「政媒聯姻」的高調老婆彭愛佳成為爭議人物。

據傳彭愛佳只要鎖定一人，就會逼到對方最後走人為止，而且調出人家上、下班的打卡紀錄，然後從中刻意找碴，而且「唯一比較不會被她痛罵的…是具有顏值的男性。」管理風格「對人不對事！」「一直以來樹敵的人太多了！」

▲由於自己政治信仰，彭愛佳非常討厭蔡英文，甚至拿過對方網路哏圖當作新聞畫面。（翻攝自中視新聞）

有人覺得其實職場上長官罵人在所難免，不過跟彭愛佳共事過的人都常崩潰，每天上班過於戰戰兢兢，而且新聞判斷受她影響，標準令人匪夷所思，報導已不是為了觀眾，記者滿腦子想的都是「姐（彭愛佳）要什麼？」「都她（彭愛佳）一個人說了算！」

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