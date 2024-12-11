ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

一隻阿圓分手5年YTR男友被罵到厭食！　陳百祥曾被拍曖昧阿部瑪利亞

一隻阿圓當年在韓國學韓文，因把當地生活拍成影片竄紅。（圖／翻攝自一隻阿圓IG）

▲一隻阿圓當年在韓國學韓文，因把當地生活拍成影片竄紅。（圖／翻攝自一隻阿圓IG）

圖文／CTWANT

33歲一隻阿圓擁有甜美外型、E級傲人身材，7年前和當時的男友米鹿在韓國就讀語學堂，將在韓的生活大小事紀錄在YouTube頻道，晉升人氣YouTuber。2020年4月，小倆口傳出5年情斷，分手傳聞眾說紛紜，網友的質疑與批評讓阿圓難以接受，還因此出現失眠、厭食症狀，阿圓才發佈9則限時動態，證實2人早在2020年初分手，並痛訴自己和米鹿交往期間如何為愛委曲求全，風向才有所改變。

阿圓在疫情返台後隨即參加走鐘獎，沒戴口罩被罵翻。（圖／翻攝自一隻阿圓IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿圓在疫情返台後隨即參加走鐘獎，沒戴口罩被罵翻。（圖／翻攝自一隻阿圓IG）

一隻阿圓當年與米鹿在韓國拍攝影片，吸了一批CP粉，回台發展後，阿圓仍不時飛到當地拍攝相關主題影片。2020年2月20日，阿圓從韓國飛回來，當天下午韓國升級到第二級警戒的國家，她未佩戴口罩參加YouTuber大型聚會典禮「走鐘獎」，掀起輿論撻伐。沒多久又傳出分手和她同甘共苦的男友米鹿，阿圓受不了外界揣測，才發文證實感情生變。

阿圓也分享交往期間的辛酸與委屈，透露自己前兩年非常愛米鹿，「就像戀愛中的少女一樣只要對方說什麼我幾乎都是說好，那時的我非常崇拜很有光芒的他。」於是阿圓北上租屋，到電視台打工，但男方忙於個人事業，並未特別照顧她，之後更表示想到韓國念書，阿圓擔心自己被拋下，即便月薪只有2萬1，繳完房租剩不到1萬元的生活費，仍努力存錢愛相隨。

為了在韓國站穩腳跟，阿圓努力拍片，小倆口還接拍婚紗業配，「看著他看我的眼神，我心裡想，如果可以成為他的妻子，該有多好。我鼓起勇氣問他，我們可不可以結婚？他二話不說地答應我。」有天米鹿突然表示想回台灣，並承諾回台灣後登記結婚，之後2人一起在台北租屋，米鹿只要有協助拍片，阿圓都會付薪水給對方，但房租、伙食費都由阿圓負擔，小倆口漸漸出現爭吵，而婚事也因為男方家人不贊同喊卡，阿圓認同結婚是兩家人的事接受暫緩。

米鹿與阿圓接拍婚紗業配，曾承諾要和女方結婚，最後卻跳票。（圖／翻攝自wonkyutaiwan）

▲米鹿與阿圓接拍婚紗業配，曾承諾要和女方結婚，最後卻跳票。（圖／翻攝自wonkyutaiwan）

但感情的磨損也讓她漸漸地失去愛米鹿的理由，她直言自己就是這麼軟弱，她甚至不敢對米鹿說，「寶貝，你也愛我的話，為什麼不會關心我的想法？你不會擔心我不開心？」阿圓只能繼續努力衝刺事業，但米鹿卻更加依賴她，好幾次對她說，「收入比較多的人本來就應該負擔比較多」，阿圓雖然同意這個說法，但也不禁害怕，「他會不會永遠這樣子呢？」到最後即便米鹿願意分擔一半的房租，「但這個沮喪的感覺，已經揮之不去了」。

阿圓甜美的笑容與姣好的身材讓她擁有超高人氣。（圖／翻攝自一隻阿圓IG）

▲阿圓甜美的笑容與姣好的身材讓她擁有超高人氣。（圖／翻攝自一隻阿圓IG）

事後，米鹿也發文表示，「阿圓那有說了很多，他在這段關係的犧牲跟難處，很多事情我沒有即時解決，沒有當下了解他的想法，日積月累，造成了填不了的摩擦，我很抱歉，很遺憾，很多事最後我挽救不來，導致分開，我真的認為沒有誰對誰錯，別批評誰了，謝謝大家。」

製作《木曜4超玩》節目曾讓陳百祥名利雙收。（圖／翻攝自百祥IG）

▲製作《木曜4超玩》節目曾讓陳百祥名利雙收。（圖／翻攝自百祥IG）

而今年40歲的陳百祥，6年前因「一日市長幕僚」讓節目《木曜4超玩》一夕爆紅，該集創下單周600萬點閱率，還榮獲2018年YouTube「台灣十大熱門影片」排行榜冠軍。去年7月《木曜》爆出幕後團隊「集體離職」，身為核心人物的製作人陳百祥，也共進退離開公司，震驚所有粉絲，當時，團隊班底之一的阿部瑪利亞出席活動時，曾透露百祥身體似乎出現狀況，在離開麥卡貝電視一個多月後，他轉換跑道當網紅，開設個人頻道《又離題了》。

陳百祥在2021年曾被本刊直擊與阿部瑪利亞上演溫馨接送情。（圖／本刊攝影組）

▲陳百祥在2021年曾被本刊直擊與阿部瑪利亞上演溫馨接送情。（圖／CTWANT提供）

雖然陳百祥合作對象不乏美女，但感情世界相當神秘，僅在2021年8月被本刊目擊溫馨接送他一手捧紅的日籍女星阿部瑪利亞。當時2人互動熟稔，但全程保持「相敬如賓」的社交距離，並沒有多餘的肢體互動，陳百祥把阿部送回家後，2人在車上暢聊約40多分鐘，女方才下車並從後座取走東西後進門，陳百祥則獨自駕車回到自己的住處，看起來只是要好的同事關係。

對於一隻阿圓與陳百祥兩人是否為男女朋友關係，本刊傳訊給阿圓，至截稿前已讀未回，而陳百祥則是未回覆e-mail。

而在半夜阿圓也以影片說明，表示感情方面想保有個人空間，不用時時刻刻跟別人交代，身為YouTuber沒有把這部份當成是主題拍攝，希望大家把注意力放在更值得被關注的事情上，「因為我覺得我的事情超級不重要，雖然yotuber是一個販賣隱私的職業，但我也希望有一些喘息的空間抒發自己的壓力」，希望大家給她一點私人的空間；而百祥則在同支影片中只岀聲音不露臉說：「懇請大家多給我們一些空間」。

延伸閱讀
美女與野獸3／梁赫群從幕後轉幕前　靠「台版孔劉」吸金千萬
樂天好多事1／樂天女孩接嘸工作遭嗆：少管閒事！　「全猿逃走中」明年至少4人離隊　
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

推薦閱讀

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿

《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了！爆擺爛內幕 球團首回應

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了！爆擺爛內幕 球團首回應

陳奕爆熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡…女友姊姊是人氣YTR

陳奕爆熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡…女友姊姊是人氣YTR

彭愛佳遭控言語霸凌！2段飆罵錄音檔曝　對下屬極盡人格羞辱

彭愛佳遭控言語霸凌！2段飆罵錄音檔曝　對下屬極盡人格羞辱

「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」

「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」

林心如一早現身瓊瑤告別式！「全黑現身」家祭現場曝　趙薇低調送花籃

林心如一早現身瓊瑤告別式！「全黑現身」家祭現場曝　趙薇低調送花籃

瓊瑤生前「最後親筆信」曝光！　溫情告別秘書：妳是我的女兒

瓊瑤生前「最後親筆信」曝光！　溫情告別秘書：妳是我的女兒

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！「哽咽吐真實心聲」微博網友不買單

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！「哽咽吐真實心聲」微博網友不買單

一隻阿圓分手5年YTR男友被罵到厭食！　陳百祥曾被拍曖昧阿部瑪利亞

一隻阿圓分手5年YTR男友被罵到厭食！　陳百祥曾被拍曖昧阿部瑪利亞

陳奕小10歲新歡是「五分埔成衣千金」！　前任起底是《大學生》網紅

陳奕小10歲新歡是「五分埔成衣千金」！　前任起底是《大學生》網紅

林益世妻爆職場霸凌「中視員工怕到手抖失眠」！　看身心科被迫辭職

林益世妻爆職場霸凌「中視員工怕到手抖失眠」！　看身心科被迫辭職

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了！爆擺爛內幕 球團首回應

陳奕爆熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡…女友姊姊是人氣YTR

彭愛佳遭控言語霸凌！2段飆罵錄音檔曝　對下屬極盡人格羞辱

「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」

林心如一早現身瓊瑤告別式！「全黑現身」家祭現場曝　趙薇低調送花籃

瓊瑤生前「最後親筆信」曝光！　溫情告別秘書：妳是我的女兒

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！「哽咽吐真實心聲」微博網友不買單

一隻阿圓分手5年YTR男友被罵到厭食！　陳百祥曾被拍曖昧阿部瑪利亞

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 瓊瑤長眠地曝光　粉絲齊聚送最後一程
  2. Sandy產後3月「真實體態不藏了」！解放細肩帶穿超貼：還沒恢復但喜歡
  3. 里長抗議阿妹〈三天三夜〉被打臉！大巨蛋旁住戶發聲了　還原當晚狀況
  4. 神劇《信號2》下個月開拍！　主演→導演全是口碑實力派
  5. 影帝傑米福克斯認了「腦出血中風」！昏迷20天一度命危　甦醒後痛哭
  6. 《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿
  7. 瓊瑤遺照曝光「紅色花洋裝露一抹微笑」　白色棺木圍繞白色鮮花
  8. 中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制
  9. 網爆aespa Winter約會「小3歲ENHYPEN隊長」　SM娛樂揭爆料者惡行
  10. 瓊瑤告別式傳出《還珠格格》主題曲　林心如神情哀戚從後門離開

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366