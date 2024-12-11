一隻阿圓分手5年YTR男友被罵到厭食！　陳百祥曾被拍曖昧阿部瑪利亞

▲一隻阿圓當年在韓國學韓文，因把當地生活拍成影片竄紅。（圖／翻攝自一隻阿圓IG）

圖文／CTWANT

33歲一隻阿圓擁有甜美外型、E級傲人身材，7年前和當時的男友米鹿在韓國就讀語學堂，將在韓的生活大小事紀錄在YouTube頻道，晉升人氣YouTuber。2020年4月，小倆口傳出5年情斷，分手傳聞眾說紛紜，網友的質疑與批評讓阿圓難以接受，還因此出現失眠、厭食症狀，阿圓才發佈9則限時動態，證實2人早在2020年初分手，並痛訴自己和米鹿交往期間如何為愛委曲求全，風向才有所改變。

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▲阿圓在疫情返台後隨即參加走鐘獎，沒戴口罩被罵翻。（圖／翻攝自一隻阿圓IG）

一隻阿圓當年與米鹿在韓國拍攝影片，吸了一批CP粉，回台發展後，阿圓仍不時飛到當地拍攝相關主題影片。2020年2月20日，阿圓從韓國飛回來，當天下午韓國升級到第二級警戒的國家，她未佩戴口罩參加YouTuber大型聚會典禮「走鐘獎」，掀起輿論撻伐。沒多久又傳出分手和她同甘共苦的男友米鹿，阿圓受不了外界揣測，才發文證實感情生變。

阿圓也分享交往期間的辛酸與委屈，透露自己前兩年非常愛米鹿，「就像戀愛中的少女一樣只要對方說什麼我幾乎都是說好，那時的我非常崇拜很有光芒的他。」於是阿圓北上租屋，到電視台打工，但男方忙於個人事業，並未特別照顧她，之後更表示想到韓國念書，阿圓擔心自己被拋下，即便月薪只有2萬1，繳完房租剩不到1萬元的生活費，仍努力存錢愛相隨。

為了在韓國站穩腳跟，阿圓努力拍片，小倆口還接拍婚紗業配，「看著他看我的眼神，我心裡想，如果可以成為他的妻子，該有多好。我鼓起勇氣問他，我們可不可以結婚？他二話不說地答應我。」有天米鹿突然表示想回台灣，並承諾回台灣後登記結婚，之後2人一起在台北租屋，米鹿只要有協助拍片，阿圓都會付薪水給對方，但房租、伙食費都由阿圓負擔，小倆口漸漸出現爭吵，而婚事也因為男方家人不贊同喊卡，阿圓認同結婚是兩家人的事接受暫緩。

▲米鹿與阿圓接拍婚紗業配，曾承諾要和女方結婚，最後卻跳票。（圖／翻攝自wonkyutaiwan）

但感情的磨損也讓她漸漸地失去愛米鹿的理由，她直言自己就是這麼軟弱，她甚至不敢對米鹿說，「寶貝，你也愛我的話，為什麼不會關心我的想法？你不會擔心我不開心？」阿圓只能繼續努力衝刺事業，但米鹿卻更加依賴她，好幾次對她說，「收入比較多的人本來就應該負擔比較多」，阿圓雖然同意這個說法，但也不禁害怕，「他會不會永遠這樣子呢？」到最後即便米鹿願意分擔一半的房租，「但這個沮喪的感覺，已經揮之不去了」。

▲阿圓甜美的笑容與姣好的身材讓她擁有超高人氣。（圖／翻攝自一隻阿圓IG）

事後，米鹿也發文表示，「阿圓那有說了很多，他在這段關係的犧牲跟難處，很多事情我沒有即時解決，沒有當下了解他的想法，日積月累，造成了填不了的摩擦，我很抱歉，很遺憾，很多事最後我挽救不來，導致分開，我真的認為沒有誰對誰錯，別批評誰了，謝謝大家。」

▲製作《木曜4超玩》節目曾讓陳百祥名利雙收。（圖／翻攝自百祥IG）

而今年40歲的陳百祥，6年前因「一日市長幕僚」讓節目《木曜4超玩》一夕爆紅，該集創下單周600萬點閱率，還榮獲2018年YouTube「台灣十大熱門影片」排行榜冠軍。去年7月《木曜》爆出幕後團隊「集體離職」，身為核心人物的製作人陳百祥，也共進退離開公司，震驚所有粉絲，當時，團隊班底之一的阿部瑪利亞出席活動時，曾透露百祥身體似乎出現狀況，在離開麥卡貝電視一個多月後，他轉換跑道當網紅，開設個人頻道《又離題了》。

▲陳百祥在2021年曾被本刊直擊與阿部瑪利亞上演溫馨接送情。（圖／CTWANT提供）

雖然陳百祥合作對象不乏美女，但感情世界相當神秘，僅在2021年8月被本刊目擊溫馨接送他一手捧紅的日籍女星阿部瑪利亞。當時2人互動熟稔，但全程保持「相敬如賓」的社交距離，並沒有多餘的肢體互動，陳百祥把阿部送回家後，2人在車上暢聊約40多分鐘，女方才下車並從後座取走東西後進門，陳百祥則獨自駕車回到自己的住處，看起來只是要好的同事關係。

對於一隻阿圓與陳百祥兩人是否為男女朋友關係，本刊傳訊給阿圓，至截稿前已讀未回，而陳百祥則是未回覆e-mail。

而在半夜阿圓也以影片說明，表示感情方面想保有個人空間，不用時時刻刻跟別人交代，身為YouTuber沒有把這部份當成是主題拍攝，希望大家把注意力放在更值得被關注的事情上，「因為我覺得我的事情超級不重要，雖然yotuber是一個販賣隱私的職業，但我也希望有一些喘息的空間抒發自己的壓力」，希望大家給她一點私人的空間；而百祥則在同支影片中只岀聲音不露臉說：「懇請大家多給我們一些空間」。

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