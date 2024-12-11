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4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了！爆擺爛內幕 球團首回應

樂天好多事1／樂天女孩接嘸工作遭嗆：少管閒事！　「全猿逃走中」明年至少4人離隊　

▲中職啦啦隊樂天女孩Rakuten Girls又出事，本刊接獲爆料指內部人員不幫女孩安排工作，還嗆聲要女孩「少管閒事」。（圖／翻攝自Rakuten Girls粉專／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

由啦啦隊女神籃靖玟（籃籃）擔任總隊長樂天女孩Rakuten Girls，今年先爆出人氣成員林襄與韓籍外援李多慧跳槽，以及欠薪等問題後，近期時報周刊CTWANT又接獲爆料，直指樂天桃猿球團內部依舊問題多多，不少廠商私下跟女孩們抱怨，球團商案價格漫天喊價，回覆訊息慢，態度又差。

樂天好多事1／樂天女孩接嘸工作遭嗆：少管閒事！　「全猿逃走中」明年至少4人離隊　

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▲曾是人氣樂天女孩之一的林襄，今年跳槽味全成為小龍女的一員。（圖／翻攝自Rakuten Girls粉專）

據悉日前有廠商向球團詢問某人氣女孩商案活動，結果該窗口直接謊騙告知廠商該女孩沒空。爆料者表示「事情所以會被揭穿，是因為廠商後來偶然聯繫上該女孩，提到此事時才發現她其實有空」。事後該女孩找到負責承辦此商案的球團業務部工作人員反應此事，結果何姓人員竟要嗆聲要這位女孩「少管閒事」，甚至揚言以後不再派給她任何工作。

樂天好多事1／樂天女孩接嘸工作遭嗆：少管閒事！　「全猿逃走中」明年至少4人離隊　

▲李多慧跳槽小龍女後活動代言不斷。（圖／侯世駿攝）

事件發生後，這位女孩在群組直接Tag樂天日本高層大石幸潔總經理，卻未獲任何回應，讓女孩們對於樂天球團的冷漠處理態度感到相當心寒。看著跳槽小龍女的林襄、李多慧，活動代言不斷，爆料者也向本刊表示，這僅是冰山一角，看到其他球團啦啦隊經營得越來越好，曾是啦啦隊界天花板的樂天女孩們卻是大不如前，目前更謠傳不少大咖贊助商明年都會離開，「明年要轉隊的女孩就有4位以上，還有很多是選擇不跳了」。

樂天好多事1／樂天女孩接嘸工作遭嗆：少管閒事！　「全猿逃走中」明年至少4人離隊　

▲本刊接獲爆料指稱樂天桃猿球團內部問題多多。（圖／翻攝自Rakuten Monkey粉專）

爆料者更直言「現在的經營團隊和過去相比，差距實在太大」，無奈表示：「如果經營團隊真的有心，只是成效不彰，我們還可以體諒。但現況卻是球隊根本在擺爛。雖然年初的欠薪問題已經解決，但內部問題依然層出不窮。」

對於本刊接獲爆料指人氣女孩的商案活動受阻，以及該女孩遭工作人員嗆聲等事件，樂天球團回應本刊表示：「據了解，爆料的細節和真實情況有些出入。雙方立場不同，但目的是為了保障女孩的權益。針對此次事件，我們也已進行內部檢討，未來也將加強監督與改進，避免類似情況再次發生。」

樂天好多事1／樂天女孩接嘸工作遭嗆：少管閒事！　「全猿逃走中」明年至少4人離隊　

▲爆料者表示樂天女孩對於球團的冷漠處理態度感到相當心寒。（圖／翻攝自Rakuten Monkey粉專）

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