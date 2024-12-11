陳奕爆熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡…女友姊姊是人氣YTR

▲紀曦晨（右圖）在宜蘭玩越野車時，和陳奕（左圖）不約而同發文。（圖／翻攝自紀曦晨、陳奕IG）

圖文／鏡週刊

陳奕傳出新戀情，爆料指出，穩交中的女友叫做紀曦晨，姐姐是知名網紅技安、以拍攝家人間的逗趣生活而受歡迎，紀曦晨曾在姐姐的頻道以「技君」之名亮相。

比對陳奕和紀曦晨的IG後不難發現，4個月前兩人開始有足跡相同甚至畫面重疊的現象，先後去過北海道吃冰、在札幌塔下拍照，又到富國島度假，以及在宜蘭和女方家人玩越野車，儘管兩人沒有同框，但走過必留下痕跡，彼此關係已經不言而喻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳奕（圖）跟女友紀曦晨（下圖）看同場周杰倫演唱會，但還是分開貼文，試圖保護戀情的意思十分明顯。（圖／翻攝自陳奕IG）

▲陳奕（上圖）跟女友紀曦晨（圖）看同場周杰倫演唱會，但還是分開貼文，試圖保護戀情的意思十分明顯。（圖／翻攝自紀曦晨IG）

日前陳奕和紀曦晨同時在CINDY CHAO珠寶活動打卡，3個月前也同時在富國島留下足跡，紀曦晨還寫下「去海島國家最後一天月經才來。你說～我是不是幸運的女孩。」看得出陳奕已讓她走出過去情傷，她也在另一則po文寫下「生活在眼前的快樂裡。」其實紀曦晨經濟條件不錯，半年前買下自己的小窩，還砸百萬元裝潢，當時姐姐技安拍下影片，記錄全家人一起拜拜慶賀入厝，相當溫馨。

從紀曦晨IG連結到Threads，發現po文出現一間位於北市五分埔的店家，本刊找了一圈發現是在永吉路四四三巷的「Colly口莉服飾」，經比對確認她本人在店內，同時還有她爸媽及兩名店員，應該是一家人共同經營。



更多鏡週刊報導

【陳奕熱戀網紅妹2】陳奕戀上五分埔成衣千金 仙氣紀曦晨前任也是網紅

【陳奕熱戀網紅妹3】自稱單身3年桃花旺 陳奕昔劈腿女星閨密掀巨波