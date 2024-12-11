彭愛佳遭控言語霸凌！2段飆罵錄音檔曝　對下屬極盡人格羞辱

▲彭愛佳個性嗆辣，因丈夫林益世涉收賄，她在中視低調了好一陣子，近年又再變本加厲，傳出長期言語霸凌員工。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

近來職場霸凌新聞連爆，如今也燒進了電視台。讀者投訴，涉嫌收賄的前行政院祕書長林益世老婆，也是現任中視新聞部副總經理的彭愛佳，被指長期高聲咆哮、飆罵下屬，行徑囂張且跋扈。

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▲業界流傳因為彭愛佳的關係，讓不少想去中視新聞部求職的人聞之卻步。（圖／鏡週刊提供）

彭愛佳的口頭禪包括「混蛋」「白痴」「去死」等粗口經常掛在嘴邊，對於看不順眼的中階主管或記者極盡人格羞辱之能事。本刊就此進一步調查，除了拿到相關的錄音檔，也獲得離職員工們的證實，其中更有人必須看身心科，回想那段時間「只能說是惡夢一場」。

▲林益世2018年因為涉收賄消息鬧得沸沸揚揚，部分罪行已遭判刑入獄。（圖／鏡週刊提供）

日前本刊入手彭愛佳的2段高分貝罵人錄音，其中可以辨識的語句包括「這條我不知道在審什麼稿？我一直在幹什麼呢？哥你知道嗎？從頭到尾都是媽的…老娘小時候國中看的片子，要死了嗎？去死了吧…ＸＸ你死了嗎？混蛋！」其中的「哥」還是位主管，而且那次開會時，彭愛佳一個鐘頭幾乎就是「從頭罵到尾，有如潑婦罵街！」

▲多年前呂文婉（右圖左）受訪時談到彭愛佳，形容她「三字經不離口」，結果現在也是如此。（圖／翻攝自民視新聞）

其他非常激動的還有「關我屁事啊？什麼玩意兒嘛這條？這種東西都不可原諒啦！你方向他媽的就錯了！媽的剪這什麼玩意兒啊？攝影閉著眼睛剪好了！回家睡好了蛤？幹什麼東西啊！什麼東西啊？媽的這些人，我覺得爛死了！」由於彭愛佳的飆罵嗓門非常大，而且常選在開放空間的場合，不只同一層樓，透過中庭「蕩氣迴腸」到上、下兩層樓都聽得到，尤其不只中視新聞部，甚至業界幾乎人盡皆知。

其他非常激動的還有「關我屁事啊？什麼玩意兒嘛這條？這種東西都不可原諒啦！你方向他媽的就錯了！媽的剪這什麼玩意兒啊？攝影閉著眼睛剪好了！回家睡好了蛤？幹什麼東西啊！什麼東西啊？媽的這些人，我覺得爛死了！」由於彭愛佳的飆罵嗓門非常大，而且常選在開放空間的場合，不只同一層樓，透過中庭「蕩氣迴腸」到上、下2層樓都聽得到，尤其不只中視新聞部，甚至業界幾乎人盡皆知。

回應

關於彭愛佳被控職場霸凌一事，本刊在截稿之前致電、傳訊息給中視的媒體窗口，但都沒有獲得回應。

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