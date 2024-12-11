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影帝傑米福克斯認了「腦出血中風」！昏迷20天一度命危　甦醒後痛哭

記者田暐瑋／綜合報導

奧斯卡影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）影歌雙棲，曾獲得葛萊美獎和奧斯卡、金球獎雙料影帝，2023年4月傳出病危消息，但對外並未公開病因，近日他受訪坦承當時是腦出血導致中風，必須緊急動手術否則性命不保，術後20天完全失去記憶，講到激動處一度哽咽含淚。

傑米福克斯近日在脫口秀《Jamie Foxx: What Had Happened Was...》節目證實去年4月生的大病其實危及生命，當時正在拍攝《重返行動》，某天突然頭劇烈疼痛，向朋友要了一顆止痛藥，「我還沒拿到藥就倒下了，接著完全不記得之後的20天發生什麼事。」朋友緊急帶他就醫，但醫生只注射了一劑皮質類固醇就讓他回家。

▲傑米福克斯被指控用GG打臉別人。（圖／達志影像／美聯社）

▲傑米福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

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傑米福克斯表示，當時家人發現他狀態還是不對勁，急忙四處尋醫，最後才終於找到一間值得信賴的醫院，醫生檢查後告知家屬：「他正在腦出血，導致中風，如果現在不動手術，他可能會死亡。」他的姊姊激動地在手術室外下跪祈禱，幸好最終救回一命，但醫生坦言沒有找出病因。

對於一度陷入昏迷，傑米福克斯表示手術後完全沒有記憶，「20天裡發生的事我都不記得了，但5月4日我醒來時，發現自己坐在輪椅上，我無法行走，心想為什麼我會坐輪椅？」想到當時的狀況，他含淚哽咽：「我當時說，停止這該死的玩笑吧。」

▲傑米福克斯驚傳送醫。（圖／翻攝傑米福克斯IG）

▲傑米福克斯。（圖／翻攝傑米福克斯IG）

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