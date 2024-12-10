ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治上週剛完成小巨蛋個人演唱會，剛推出新專輯《完人》的他今（10日）和120名粉絲同慶，他在演唱會上暴哭感謝8年女友Tracy不離不棄，事後笑說其實本來女友叫他不要在演唱會上感謝他，但他還是做了，希望女友不會生氣，今他被問到後續，表示：「她還蠻感動，但叫我以後別再講了。」因此明年高雄巨蛋演唱會上不會再告白。

▲▼蕭秉治 雙完 慶功派對 嘉賓Energy牛奶 阿弟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蕭秉治推出新專輯《完人》。（圖／記者屠惠剛攝）

今天「師弟」Energy團員牛奶、阿弟送「EnerG誕糕」祝賀蕭秉治，同時也現場邀歌，他拜託兩人「留1首歌給我」，牛奶霸氣承諾：「整張都沒問題！」對於上週小巨蛋演唱會出狀況，跳出來神救援的阿弟報名當嘉賓，蕭秉治說：「嘉賓目前還不確定，如果合體是我的榮幸。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蕭秉治 雙完 慶功派對 嘉賓Energy牛奶 阿弟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「師弟」牛奶、阿弟來祝賀蕭秉治。（圖／記者屠惠剛攝）

事實上，蕭秉治的歷年創作點閱累計突破10億次，成績斐然，他說版稅冠軍應該是MP魔幻力量〈我還是愛著你〉，加上其他作品，版稅累積超過8位數，也已經購屋成為有殼族。當年他與前團體「MP魔幻力量」一起攻下北、高雙蛋，明年是否會鼓起勇氣傳訊息邀前團員到高雄看他演出？他說自己個性本來就不主動，但可以思考一下，不過他也坦言，除了鼓鼓之外，其他團員真的比較少聯絡。

▲▼蕭秉治 雙完 慶功派對 嘉賓Energy牛奶 阿弟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蕭秉治透露歌曲版稅收入高達八位數。（圖／記者屠惠剛攝）

跨年會跟鼓鼓在台中的水湳、麗寶陪伴粉絲，接下來再和女友飛洛杉磯放假，他說：「洛杉磯像是我們第2個家。」除了跑一些景點之外，也一定會一起去吃最愛的韓式烤肉。明年的高雄演唱會他預告歌單調整約2成，整體會變更1/4，也表示願意再多點舞蹈動作。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

推薦閱讀

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議了！　住戶求禁跳：像地震有感震動

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議了！　住戶求禁跳：像地震有感震動

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關！事主回應了：我的錯

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關！事主回應了：我的錯

陳喬恩回台吃米其林「主菜就想走了」！PO現場照：真是趕客人交響樂

陳喬恩回台吃米其林「主菜就想走了」！PO現場照：真是趕客人交響樂

佳娜烏來泡湯…一彎腰「半邊全外露」！倒出超猛身材 震撼千人

佳娜烏來泡湯…一彎腰「半邊全外露」！倒出超猛身材 震撼千人

米可白出門「誤穿超透明上衣」純白Bra尷尬走光！　路人猛盯上半身

米可白出門「誤穿超透明上衣」純白Bra尷尬走光！　路人猛盯上半身

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

周杰倫RAP哥小姨子發聲挺：就是運氣好被cue到！　揭全家遭轟5天現況

周杰倫RAP哥小姨子發聲挺：就是運氣好被cue到！　揭全家遭轟5天現況

鴻海尾牙「女主持1招求上位」！公關：太下流了 暗黑手段嚇壞業界

鴻海尾牙「女主持1招求上位」！公關：太下流了 暗黑手段嚇壞業界

小優、鮪魚友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居…因1事互退追蹤

小優、鮪魚友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居…因1事互退追蹤

林志穎15歲兒Kimi正面照曝光！「電眼神複製爸爸」　網暴動求出道

林志穎15歲兒Kimi正面照曝光！「電眼神複製爸爸」　網暴動求出道

為何要有「快樂小夥伴」？　周杰倫罕見感性護兄弟：讓我不是一個人

為何要有「快樂小夥伴」？　周杰倫罕見感性護兄弟：讓我不是一個人

貝童彤「上圍太兇包不住」隔6年再披婚紗！解放低胸 事業線被看光

貝童彤「上圍太兇包不住」隔6年再披婚紗！解放低胸 事業線被看光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議了！　住戶求禁跳：像地震有感震動

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關！事主回應了：我的錯

陳喬恩回台吃米其林「主菜就想走了」！PO現場照：真是趕客人交響樂

佳娜烏來泡湯…一彎腰「半邊全外露」！倒出超猛身材 震撼千人

米可白出門「誤穿超透明上衣」純白Bra尷尬走光！　路人猛盯上半身

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

周杰倫RAP哥小姨子發聲挺：就是運氣好被cue到！　揭全家遭轟5天現況

鴻海尾牙「女主持1招求上位」！公關：太下流了 暗黑手段嚇壞業界

小優、鮪魚友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居…因1事互退追蹤

林志穎15歲兒Kimi正面照曝光！「電眼神複製爸爸」　網暴動求出道

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蕭秉治

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 柏霖回饋台東暖心舉動曝光　曝「又幫戲劇唱片頭曲」
  2. 趙少康「插管9小時」　宣告回歸：這次我不會走了
  3. 田亞霍升格二寶爸再爆喜訊！　宣告「轉大人」揭全新身份
  4. 「8成KPOP女練習生月經不來」！女偶像為減肥：曾10天不喝水送醫
  5. 郁可唯新歌變身老派少女　私下真實面曝光
  6. 「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」
  7. 何如芸準時「慶生18歲大兒子」！　甜曬母子合照：眼神只追隨你
  8. 郭泓志出手培訓選手「有望拼明年經典賽」！　大讚陳傑憲人格特質
  9. 張柏芝神隱1年現身了！　真實現況「擊碎懷孕傳聞」還撞臉張曼玉
  10. 柔柔嫁余祥銓1年「被抱怨像李亞萍」　私下真實互動曝光

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366