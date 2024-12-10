「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治上週剛完成小巨蛋個人演唱會，剛推出新專輯《完人》的他今（10日）和120名粉絲同慶，他在演唱會上暴哭感謝8年女友Tracy不離不棄，事後笑說其實本來女友叫他不要在演唱會上感謝他，但他還是做了，希望女友不會生氣，今他被問到後續，表示：「她還蠻感動，但叫我以後別再講了。」因此明年高雄巨蛋演唱會上不會再告白。

▲蕭秉治推出新專輯《完人》。（圖／記者屠惠剛攝）

今天「師弟」Energy團員牛奶、阿弟送「EnerG誕糕」祝賀蕭秉治，同時也現場邀歌，他拜託兩人「留1首歌給我」，牛奶霸氣承諾：「整張都沒問題！」對於上週小巨蛋演唱會出狀況，跳出來神救援的阿弟報名當嘉賓，蕭秉治說：「嘉賓目前還不確定，如果合體是我的榮幸。」

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▲「師弟」牛奶、阿弟來祝賀蕭秉治。（圖／記者屠惠剛攝）

事實上，蕭秉治的歷年創作點閱累計突破10億次，成績斐然，他說版稅冠軍應該是MP魔幻力量〈我還是愛著你〉，加上其他作品，版稅累積超過8位數，也已經購屋成為有殼族。當年他與前團體「MP魔幻力量」一起攻下北、高雙蛋，明年是否會鼓起勇氣傳訊息邀前團員到高雄看他演出？他說自己個性本來就不主動，但可以思考一下，不過他也坦言，除了鼓鼓之外，其他團員真的比較少聯絡。

▲蕭秉治透露歌曲版稅收入高達八位數。（圖／記者屠惠剛攝）

跨年會跟鼓鼓在台中的水湳、麗寶陪伴粉絲，接下來再和女友飛洛杉磯放假，他說：「洛杉磯像是我們第2個家。」除了跑一些景點之外，也一定會一起去吃最愛的韓式烤肉。明年的高雄演唱會他預告歌單調整約2成，整體會變更1/4，也表示願意再多點舞蹈動作。