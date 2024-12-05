瓊瑤童年經歷戰爭「淒慘過往曝」！14歲開啟寫作人生　靠一支筆養活全家

記者孟育民／台北報導

知名作家瓊瑤寫出許多膾炙人口的愛情作品，不過卻在4日在淡水住處輕生，享壽86歲，她的一生如她的小說一樣精彩，她生前接受TVBS《看板人物》專訪，透露童年經歷戰爭，連帶影響她創作的題材，回憶過往說：「我6歲的時候，我父母把我兩個弟弟丟了，他們帶我去跳河輕生，然後我從戰爭中看太多生離死別，我的童年好慘，就只能用淒慘來形容。」





▲瓊瑤分享童年經歷。（圖／翻攝自YouTube／TVBS看板人物）

瓊瑤回憶起自己的童年用「慘烈」來形容，她成長的背景遇到中日抗戰，親眼看過生離死別，好不容易等到抗戰勝利，又爆發國共內戰，於是她在在11歲時逃來台灣，當時家徒四壁，日子過得辛苦，也因此開啟了寫作的道路，「在那麼小的年齡裡面，我很早就認識了一樣東西叫『文字』，在我14的時候，我父親就發現我到處投稿了，我16寫第一篇戀愛小說，我根本不知道什麼是戀愛，但我就是寫了，居然也被發表。」

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▲▼瓊瑤很小的時候就開始寫作。（圖／翻攝自YouTube／TVBS看板人物）

她認為人應該自主，於是把這類觀念寫進小說中，「我在家中是最不被看好的孩子，我有4個兄弟姊妹，我很弱，但我兄弟姊妹個個都很優秀，同樣都有不好的童年，但他們就可以把功課弄好，我數學都考20分，每次都被我爸爸打，我就覺得我一定要自強，要不然這個社會很殘忍的。」最後她靠著一支筆，負擔了全家人生計，還供兩個弟弟自費去留學。

▲瓊瑤靠著一支筆賺錢，曾不靠別人。（圖／文化部提供）



瓊瑤的一生都獻給了寫作，從寫書到電影電視劇本，從未想過退休，「一集劇本要一萬多字，《還珠》做到100、200集，你看那個多少字？我的時間幾乎都在電腦前，以前沒電腦我都用手寫，寫到我的手指頭必須用紗布包起來，綁起來繼續寫，因為以前原子筆很硬，兩個手指寫到腫起來。」她說通常從早上起床吃完早餐就開始寫作，寫到晚上睡覺前，這樣日復一日，「一旦寫作我六我親不認，因為我沒辦法認，幾乎不出門了。」

▲▼瓊瑤寫作寫到手腫起來。（圖／翻攝自YouTube／TVBS看板人物）