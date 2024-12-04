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狂吃滷肉飯飽到想吐 美食YouTuber聞味道就反胃

記者葉文正／台北報導

美食旅遊YouTuber傑佛瑞日前更新最新影片，與艾瑞瑞介紹不同類型約會餐廳，兩天內接連吃了四間餐廳、十幾道料理，讓艾瑞瑞跟著體驗了一次美食YouTuber的拍攝過程。但一路的瘋狂進食也讓艾瑞瑞吃到求饒，不但第二天後期完全吃不下，更飽到取消一間原定餐廳，讓艾瑞瑞崩潰直呼「美食YouTuber也太難當了吧！」

▲艾瑞瑞(左)跟著傑佛瑞(右)吃大餐卻直呼美食YouTuber不好當。 (圖片提供／光意娛樂)

▲艾瑞瑞(左)跟著傑佛瑞(右)吃大餐卻直呼美食YouTuber不好當。 (圖片提供／光意娛樂)

傑佛瑞笑說其實美食YouTube頻道大多都是兩人以上，所以每個人吃的量比較少，也能吃到比較多或豐富的搭配，但一個人的傑佛瑞就只能自己吃完所有的料理。而且他會把每道餐點都吃完，若真吃不完也會打包回去，但絕不會剩下來。剛開始比較沒經驗的他，甚至都是在一天內吃完全部的店，結果就是讓他撐到差點崩潰。

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▲艾瑞瑞(左)跟著傑佛瑞(右)吃大餐卻直呼美食YouTuber不好當。 (圖片提供／光意娛樂)

▲傑佛瑞自己拍美食。 (圖片提供／光意娛樂)

有次傑佛瑞一連吃了兩家滷肉飯，但滷肉飯不只重鹹重油還不適合單吃，都要加點湯或配菜，份量大口味又重，讓他吃到第二家就開始反胃。「吃完準備起身時，我真的有想吐的感覺，後來坐在路邊休息了一個小時，喝茶把油膩感壓下來才好一點，下一道也換成豆花等清淡好入口的餐點，但那幾天聞到滷肉飯的味道都還是有噁心感。」而他現在也會分配吃的順序，把相同類型或味道重的餐點分開，並都分成兩天拍攝。

艾瑞瑞則坦言自己的食量很小，平時甚至一天只吃一餐，原本想說分成兩天吃應該沒問題，但還是撐到差點無法負荷。但他笑說自己雖然吃得少卻很能吃辣，只要能加辣的料理都會加到最大辣，更曾挑戰過印度魔鬼椒令他此生難忘，更透露自己一直很想參加吃辣挑戰。

大學時同學曾拿魔鬼椒問艾瑞瑞敢不敢吃，沒想太多的他直接整根吃下去。從一剛開始只覺得辣辣的、舌頭刺刺的，到後來轉變成灼熱、燃燒感，最後甚至不是辣而是痛，嘴巴更辣到完全沒知覺。艾瑞瑞回憶道「從吃下去到完全發作大概就三五分鐘的時間，最後我嘴巴完全閉不上只能一直張著，然後口水狂流，持續了至少三四十分鐘才逐漸好轉。」笑說這次經驗令他此生難忘。

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